健康網》10大NG習慣傷攝護腺！ 含糖飲排第2「它」奪冠

醫師指出，含糖飲料通常含有高濃度的精製糖，易增加代謝症候群風險，使得身體發炎和激素變化，可能促進攝護腺增生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保護下半身健康，別傷害攝護腺健康而不自知！洪永祥診所院長洪永祥整理出傷害攝護腺健康10大行為，排名前後依序為：菸酒不拒、常喝含糖飲料、不當憋尿、久坐、熬夜、射精次數太少、常吃紅肉與高脂肪食物、忍住不射精、不安全性行為，以及常騎坐墊差的腳踏車。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，若男性出現排尿細小無力、小便時必須等待一陣子才能解得出來、覺得膀胱內尿液無法完全排空、剛解完小便後，2小時內又需再次小便、有時尿急，來不及上廁所、需要用力解尿，以及有夜尿問題者，要小心攝護腺健康已經拉緊報！因此藉此整理10大傷攝護腺的行為。

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第10名：常騎坐墊差的腳踏車

洪永祥說明，騎車時身體重量集中於臀部及會陰部，對男性而言，腳踏車坐墊設計，會持續壓迫會陰部、刺激攝護腺，目前研究證據指出，腳踏車運動對於攝護腺肥大不會太直接影響，不過，若原本已經有攝護腺發炎症狀，建議減少腳踏車運動，甚至為了避免壓迫神經，選擇好坐墊。

洪永祥提醒，攝護腺特異抗原（PSA）是檢測攝護腺癌的重要指標，騎腳踏車可能會造成指數上升，建議在檢查前24-48小時停止騎車。

第9名：不安全性行為

洪永祥指出，研究結果顯示，曾感染淋病或菜花等，與罹患慢性攝護腺炎、攝護腺癌有顯著相關。若感染性病後，未經正確治療，可能會擴散至前列腺，造成長期慢性前列腺問題，因此安全性行為是預防唯一途徑。

醫師說明，長期忍住不射精，除了導致精液回流攝護腺外，也會發生射不乾淨的情況，可能引發充血性攝護腺炎；示意圖。（圖取自shutterstock）

第8名：忍住不射精

洪永祥表示，長期忍住不射精，除了導致精液回流攝護腺外，也會發生射不乾淨的情況，屆時可能引發充血性攝護腺炎，因此正常的射精過程，才可保有長久的完美性愛。

第7名：常吃紅肉與高脂肪食物

1項美國研究發現，常吃油煎豬肉、牛肉、羊肉等紅肉，增加侵犯性攝護攝護腺癌風險，男性1週吃1.5份以上油煎紅肉，罹患攝護腺癌機率增加30％；1週吃超過2.5份經高溫烹煮的紅肉，無論是油煎、水煮還是燒烤，罹癌機率上升40％。

洪永祥說明，紅肉中的飽和脂肪、加工肉中的化學添加劑，被認為是誘發細胞異常增殖的因素，建議減少紅肉的攝取，增加魚類、禽肉和植物性蛋白質攝取，可能有助於降低攝護腺疾病風險。

第6名：射精次數太少

哈佛大學自1986年以來蒐集29,342名46-81歲受試者的相關數據，了解每月射精頻率，射精行為包含性交、夢遺與自慰。研究團隊發現，射精頻率較高的男性，攝護腺癌的風險呈現降低趨勢，相比於與每月射精4-7次男性，每月射精21次者，罹患攝護腺癌機率降低31%。

另1項涉及2,338名澳洲男性研究，亦出現類似的結果。研究顯示，每週平均射精4.6-7次的男性，比每週射精少於2.3次的男性，降低36%攝護腺癌風險，研究更宣稱青年時期射精頻率較高者，與晚年攝護腺癌的風險關係最顯著。

醫師表示，熬夜時，許多人選擇攝取熱量，保持清醒，因此相比於其他時間，半夜會吃下更多高脂肪食物，導致肥胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

第5名：熬夜、失眠

洪永祥提到，1項美國最新研究指出，睡眠不足或熬夜時，許多人選擇攝取熱量，保持清醒，因此相比於其他時間，半夜會吃下更多高脂肪食物，導致肥胖，且男性一旦睡眠不足，體重上升的幅度會超過女性。此外，冰島大學也特別針對60歲以上男性的睡眠進行研究，發現男性若有睡眠障礙，會比一般男性罹患攝護腺癌的機率高上2倍，睡眠障礙非常嚴重的男性，則會暴增到3倍。

第4名 久坐、久站、久蹲

長期久坐、久站或久蹲，不利於攝護腺健康！洪永祥解釋，這類行為可能造成攝護腺充血膨脹，壓迫尿道導致縮小，出現排尿困難的症狀，建議避免維持相同姿勢超過30分鐘。1項研究顯示，久坐生活方式與良性攝護腺增生的發病率顯著相關，建議每隔30分鐘動一動身體。

醫師提醒，長時間憋尿可能導致尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖，增加感染風險，進而加重或誘發細菌性攝護腺炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第3名：不當憋尿

洪永祥表示，長時間憋尿可能導致尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖，增加感染風險，進而加重或誘發細菌性攝護腺炎。另外，長時間憋尿會導致膀胱壁增厚、阻塞尿道，更易導致尿道感染，建議每天充足喝水，保持每天排尿6-8次的頻率，若已有頻尿症狀者，可養成定時排尿習慣，降低憋尿、頻尿問題。

第2名：經常飲用含糖飲料

洪永祥提及，含糖飲料通常含有高濃度的精製糖，易增加肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病和代謝症候群風險，其中代謝症候群發炎和激素變化，可能促進攝護腺增生，加重攝護腺肥大症狀。

據2012年發表在《American Journal of Clinical Nutrition》1項研究發現，相比於很少或不喝含糖飲料的男性，每天攝入1份或更多含糖飲料者，患有良性攝護腺肥大症（BPH）機率更高，尤其是尿頻或排尿困難的症狀會更明顯。另項2013年發表在《Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention》上的研究也發現，頻繁飲用含糖飲的男性，患侵襲性前列腺癌的風險較高，建議改喝白開水。

第1名：抽菸、喝酒

抽煙與多種疾病風險密切相關，包括攝護腺癌！洪永祥引述1項發表於《Journal of the American Medical Association》研究指出，吸菸與前列腺癌復發、病情惡化風險增加有關，因吸菸可能導致癌細胞增殖，降低治療效果。

洪永祥指出，適量飲酒與前列腺癌風險的關係並不明顯，然重度飲酒可能增加患前列腺癌的風險。1項研究指出，長期大量飲酒者，特別是每週飲用超過14份酒精飲料者，患侵襲性前列腺癌風險明顯增加。另外，酒精還可能影響荷爾蒙水平，特別是睪固酮代謝，潛在地影響前列腺細胞的增生；不只如此，酒精對免疫系統的抑制作用，也可能影響癌症發展和進展。

醫師舉例，牡蠣含有豐富的鋅，有助於攝護腺健康；示意圖。（圖取自photoAC）

4類食物 保養攝護腺

●高鋅食物：特別推薦南瓜子，其具抗氧化能力及高濃度的鋅，另，牡蠣、海鮮、蛋、肉類、全穀類、堅果類等食物，也含有鋅。

●茄紅素：抑制攝護腺相關疾病及減少發生率，具抗氧化作用，可與維生素E及胡蘿蔔素一起對抗自由基破壞正常細胞。例如：蕃茄、紅色西瓜、葡萄柚、木瓜、紅柿、葡萄、櫻桃、紅甜椒、芭樂等含有茄紅素。

●微量元素硒：是1種抗氧化劑，對惡性攝護腺有預防抑制效果，如啤酒酵母粉、大蒜、洋蔥、鮪魚、鯡魚、綠花椰菜、小麥胚芽、全穀物、芝麻、紅葡萄、蛋黃、香菇等。

●富大豆異黃酮和黃酮類食物：生鮮蔬菜水果、黃豆、黃豆製品及豆漿等，除含有高量纖維外，也含有多量異黃酮和黃酮類，是抗氧化劑，能清除游離基，抑制男性荷爾蒙對攝護腺細胞的刺激。

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