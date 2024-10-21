健康網》超級食物「巧克力」助快樂！ 醫曝5大好處

醫師表示，巧克力不僅對人體有諸多好處，還能改善憂鬱，堪稱超級食物與快樂食物；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巧克力是許多人心中的甜品首選，但您知道它除了美味，還有很多好處嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢分享，巧克力是他認為的超級食物之一，對健康有絕佳的好處，比如能降低罹患心血管疾病機率；增進腦功能表現；改善血壓、血脂異常、憂鬱症狀。此外，巧克力也是血清素很好的來源，所以也是快樂食物。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，要暸解巧克力，就要先暸解包裝上「百分比」的意思，其代表整塊（片）巧克力中，有多少比例是來自於可可豆，通常百分比越高的巧克力含糖量越低，反之亦然。

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李思賢指出，「可可」是巧克力中最重要的成分，是由可可樹（Theobroma cacao）的果實製成的，每個果實中大約可得到20-25粒可可豆，外層是白色微甜帶酸的果肉，可可豆經加工處理，成為可可餅、可可粉、可可脂等重要食物原料。

巧克力5好處及挑選5步驟

李思賢表示，巧克力中的可可含有「高濃度黃酮類化合物」和其他的「抗氧化物」，像是多酚、兒茶素等，都能夠幫助人的大腦修復，並增加腦血流供應。

他接著分享食用巧克力的5大好處，降低罹患心血管疾病的機率；增進腦功能表現：較常食用巧克力的人會有比較好的記憶力和退化較慢的心智；調節血壓；改善血脂異常；減緩憂鬱症狀：巧克力是血清素很好的來源（含有前驅物色氨酸），所以也是快樂食物。

但市售的巧克力百百種，該如何挑選才能吃得健康？李思賢提供了5個撇步。

●巧克力%要在85以上。

●添加糖越少越好：每100公克含糖量14克以下為佳。

●不含任何乳製品。

●沒有添加任何香料和調味。

●沒有經過「鹼化」或「荷蘭加工」：鹼化或荷蘭加工是為了減少巧克力的苦味以及改變色澤，但是會降低抗氧化帶來的好處。

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