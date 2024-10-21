男患白斑症如「黑白郎君」 黑色素顯微移植還黑眉毛

陳男經移植健康皮膚中的黑色素細胞，逐步恢復膚色。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕40多歲陳姓男子，5年前開始右眼上下眼皮、臉頰、眉毛及睫毛等處逐漸出現白斑，宛如黑白郎君！嚴重影響日常社交。嘗試中西醫或民俗療法，始終未見改善，經求治光田綜合醫院整形外科主任吳文宏，自費採用「黑色素顯微移植手術」，術後3年，連眉毛也逐漸變回黑色了。

光田醫院指出，台灣約有46萬人受到不同程度白斑症困擾，50%患者在20歲前發病，青春期更是發病高峰期。白斑是皮膚黑色素細胞死亡，形成的白色斑塊，雖不會直接危害生命，但外貌改變，影響患者人際互動和心理健康，尤其是面部或暴露部位的白斑，容易引起他人注目或誤解，導致自信心下降，甚至出現社交焦慮。著名傳奇巨星麥可·傑克森在2009年逝世前，也曾與白斑症抗爭，使這病症引起關注。

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對於青少年患者，白斑可能干擾學校生活和成長過程，對自尊和情感發展造成長期影響。因此，除了治療皮膚症狀，心理支持同樣相當重要。提供患者正確的疾病知識、減少社會歧視，並協助他們建立自信，成為白斑症治療的重要環節，幫助患者在身心兩方面獲得完整的關懷。

吳文宏指出，治療白斑症，可透過紫外線燈照、藥物及黑色素顯微手術移植等治療。其中，紫外線燈照治療，主要透過窄波UVB311刺激黑色素生成，對於許多皮膚疾病均有顯著的成效，若治療2個月無效，建議停止照射並更換治療方針，以免過度曝曬致癌。

藥物治療則可外用類固醇藥膏，搭配口服免疫調節劑。但要注意的是，常塗抹類固醇藥膏可能使白色斑塊處皮膚變薄。如白斑範圍較多或遍布全身，塗抹藥膏效果有限。

黑色素顯微手術移植，主要是提取患者健康皮膚中的黑色素細胞，使用顯微技術移植到白斑部位，能夠有效恢復膚色，特別適合於白斑面積較大的患者。

吳文宏表示，白斑症並非不治之症，但目前尚無特定的預防方式。治療過程中需要耐心，並與醫師密切配合。這種皮膚疾病帶來的心理壓力與社會挑戰，往往是旁人難以理解的。隨著「黑色素顯微移植手術」的發展，利用自體細胞進行移植，患者不必擔心排斥反應，僅需時間讓膚色逐漸融合，達到一致的色階，為許多在傳統療法中未見成效的患者，提供有效治療選擇，幫助改善皮膚狀況，重建自信。

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