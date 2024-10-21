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健康網》哪種蛋白質助長壽？ 研究：它多吃3％延緩老化46％

2024/10/21 11:15

哈佛研究發現，動物性蛋白質吃太多，對健康呈現負面影響；示意圖。（圖取自freepik）

哈佛研究發現，動物性蛋白質吃太多，對健康呈現負面影響；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕選對蛋白質，有助於身體健康，延長壽命！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究發現，動物性蛋白質吃太多，對健康呈現負面影響；多吃植物性蛋白質，則對健康呈現正面影響，每多吃3%，延緩老化機率增46%左右，有助於壽命延長；至於一般總蛋白質和乳製品蛋白質，則與延緩健康老化的關聯性較小。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述今（2024）年1月哈佛大學研究人員在《美國臨床營養學雜誌》上發表1項研究，針對38至59歲48762名健康受試者，收集總蛋白質、動物性蛋白質、植物性蛋白質和乳製品蛋白質的攝取數據，分析不同蛋白質類型與延緩健康老化的關聯性。

研究中所指之動物性蛋白質為牛肉、牛奶、魚類／海鮮、雞肉、奶酪；乳製品蛋白質為牛奶、奶酪、酸奶、冰淇淋；植物性蛋白質則屬麵包、蔬果、麥片、堅果、豆類、麵食。黃軒針對研究，歸納出3個重點：

●動物性蛋白質吃太多，對健康呈現負面影響：研究發現，每多吃3%，延緩老化機率，也會減少6%左右，壽命也相對的減少。

研究人員認為，堅果等植物性蛋白質食物，能降低低密度脂蛋白膽固醇、血壓和胰島素敏感性；示意圖。（圖取自photoAC）

研究人員認為，堅果等植物性蛋白質食物，能降低低密度脂蛋白膽固醇、血壓和胰島素敏感性；示意圖。（圖取自photoAC）

●多吃植物性蛋白質，健康呈現正面影響：研究發現，每多吃3%，延緩老化機率增46%左右。研究人員認為，其助於降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL）、血壓和胰島素敏感性，減少促進發炎標記物，降低心臟代謝疾病風險；另，其含有較高膳食纖維、微量元素和多酚等，對健康具正面作用；同時，每日多吃植物性蛋白質，也可顯著降低慢性疾病、認知能力等風險。

●一般的總蛋白質和乳製品蛋白質，與延緩健康老化的關聯性較小。

植物性蛋白質 減少慢性病、利心理健康

黃軒提及，研究顯示，只要將能量來源中3%動物性蛋白質或乳製品蛋白質，換成等量植物性蛋白質，不僅能延緩健康老化，也能減少慢性疾病、維持良好體能和心理健康。不過，這不代表其他年齡層、性別或種族的人群也能獲得相同的結果，影響健康因素非常複雜，包含遺傳、生活方式、環境等，這些因素在不同族群間差異很大，因此，要確定其他族群植物蛋白最佳攝取量，需要更多不同族群的長期研究。

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