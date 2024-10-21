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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小朋友不敢吃藥有解方 中醫兒科有一套

2024/10/21 09:31

中醫師表示，兒少用藥要輕柔，以平性為主，不能開長期用藥，需要仔細觀察身體變化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，兒少用藥要輕柔，以平性為主，不能開長期用藥，需要仔細觀察身體變化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「小朋友可以看中醫嗎？不敢吃中藥怎麼辦？」博愛馬光中醫婦幼診所醫師巫佳穎指出，中醫兒科並不是大人的縮小版，而是一個相對獨特的學科。由於小朋友處於生長發育期與大人不同，因此治療也有其特殊性。兒少用藥要輕柔，以平性為主，不能開長期用藥，需要仔細觀察身體變化，對於不敢吃藥的小朋友，做穴位貼敷也是很好的治療方式。

小朋友和大人不一樣

巫佳穎表示，小朋友的身體剛剛開始發育，處於稚陰稚陽的狀態。陰是指身體血液體液分泌物，陽是指身體的體機能。小朋友就像是植物剛發芽的階段，不能給予太多的水分，也不能給予太強大的陽光。當外界的變化吹到冷風時，很容易生病，病情變化快速，但生病癒合能力也相對快速。治療上，用藥必須很輕柔，藥量不多，也不能開長期用藥，需要仔細觀察這個變化多端的身體。

巫佳穎表示，中醫兒科又被稱作啞科，小朋友較難表達自己身體的不適。除了藉由醫師的雙手診脈，在日本漢方醫學中，也可以藉由漢方的「腹診」，輕柔按壓腹部，來評估小朋友狀態。此外，中醫生活衛教也是小朋友治療上很大的關鍵。她說，診間遇過許多國小生因為接觸中醫之後，開始觀察自己身體變化，進而更了解自己配合治療。

中醫師指出，中藥治療除了藥物之外，也可以敷貼藥材在穴位上，對害怕吃藥的小朋友也是一種很好的治療方式。（資料照）

中醫師指出，中藥治療除了藥物之外，也可以敷貼藥材在穴位上，對害怕吃藥的小朋友也是一種很好的治療方式。（資料照）

中醫治療不僅限於用藥

至於用藥，巫佳穎指出，兒少會因為體重與大人不同，藥量上也會有調整，且在給予藥物的性味上也有所不同。小朋友是一顆正在發育的小嫩芽，腸胃就像是培養嫩芽長大的土壤，給予小朋友的藥物以平性為主，不太刺激，讓土壤可以鬆軟，讓更多的營養被吸收。除了藥物之外，也可以敷貼藥材在穴位上，對害怕吃藥的小朋友也是一種很好的治療方式！

三伏三九貼常用穴道

巫佳穎也分享兒少常用敷貼穴位，選用具有溫經散寒、化痰平喘效果的中藥外敷藥方，於指定的節氣中，敷貼於特定穴位，讓藥方滲入穴位經絡，調理小兒腸胃系統和夜尿問題。
天樞穴：肚臍兩側，三橫指寬。
中脘穴：肚臍上方，四橫指寬。
關元穴：肚臍下方，四橫指寬。

小兒貼敷穴位。（馬光中醫診所提供）

小兒貼敷穴位。（馬光中醫診所提供）

博愛馬光中醫婦幼診所醫師巫佳穎。（馬光中醫診所提供）

博愛馬光中醫婦幼診所醫師巫佳穎。（馬光中醫診所提供）

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