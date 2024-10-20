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苗縣600長者健走杖運動 鍛鍊肌力防跌倒

2024/10/20 15:29

苗栗縣頭份市衛生所推動健走杖運動，今天在頭份國中運動場舉辦「頭份有愛 扶輪扶杖 健走無礙」活動，吸引約600長者參與。（頭份市衛生所提供）

苗栗縣頭份市衛生所推動健走杖運動，今天在頭份國中運動場舉辦「頭份有愛 扶輪扶杖 健走無礙」活動，吸引約600長者參與。（頭份市衛生所提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市衛生所推動健走杖運動，今（20）日上午在頭份國中運動場舉辦「頭份有愛 扶輪扶杖 健走無礙」活動，吸引約600長者參與；衛生所主任徐春仕表示，健走杖運動可增強肌力和心肺功能，盼藉由活動讓長者可正確使用健走杖預防跌倒，提升運動休閒生活品質。

徐春仕表示，根據世界衛生組織（WHO）的研究，行動能力是影響老人生活品質的重要因素，長者常見的健康問題包括營養不足、聽力下降、憂鬱症及肌少症，尤其肌少症的發生，將直接影響老年人的行動能力及生活品質。

徐春仕說，健走杖運動為雙手持杖，健走時上身肌肉與手臂力量，配合雙腳步伐前行，提供下肢安全輔助，同時增強肌力、提升心肺功能，減少膝蓋傷害，更能防止跌倒；特別是對於膝蓋有問題的長者，這種方式能幫助減少疼痛，提升運動的舒適度，以便在舒適環境中持續運動，延長運動時間，讓長者能增強肌耐力，並改善平衡和協調能力。

苗栗縣頭份市衛生所推動健走杖運動，希望長者走出健康。（頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市衛生所推動健走杖運動，希望長者走出健康。（頭份市公所提供）

今天的活動由頭份扶輪社等熱心人士慷慨捐贈600組健走杖，讓每位參加者都能擁有一組健走杖進行健走。並由苗栗市弘大醫療團隊負責帶領活動，教導長者正確使用健走杖，苗栗縣政府衛生局長楊文志與頭份市33里里長帶領里民一起參加健走。

楊文志表示，希望長者能夠使用健走杖持續運動，成為一種生活方式，讓長者在日常生活中保持活力，一起走出健康，邁向美好的生活。

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