醫界籲腦中風出院納個管 健保署端方案估43.6萬人受惠

台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院於今日在台北花博花海廣場舉辦「2024世界中風日在台北」活動。（台灣腦中風學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕氣溫下降，即將進入腦中風好發時節，台灣腦中風學會理事長連立明呼籲，腦中風病人出院應進行個案管理，並加入「健康台灣888計畫」，預估每年可減少1200多人再中風；健保署長石崇良則進一步說明，先前曾曝光規劃中的高血脂共照論質計酬方案，全國腦中風患者每年約43.6萬人，可望都列入個管受惠，最快明年1月上路。

石崇良表示，針對急性缺血性腦中風，健保署去年已放寬急性缺血性腦中風健保給付條件，血栓溶解劑自3小時內調整為4.5小時內，取栓手術自8小時內改為24小時內，今年祭出獎勵跨院合作計畫，於7月起實施「腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」，透過實際獎勵，讓各級醫療院所轉介更為順暢，預估今年成功救治腦中風患者人數，要比去年增加900多人。

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連立明指出，感謝健保署透過不同政策導入，讓眾多腦中風患者及時接受治療，加速恢復，有機會回到獨立生活的狀態，降低身體殘障的機率。

連立明提出建言，為了維持急性中風搶救回來的成果，出院後應可以考慮由各院中風中心個管師進行1年的衛教與指標管理，接受生活習慣諮商、持續監測中風危險因子，包括：三高及肥胖、抽菸、缺乏運動、心房顫動，養成預防再次中風的正確方法與習慣。

連立明認為，腦中風病人出院個案管理計畫應加入「健康台灣888計畫」（80%的高血壓、高血脂、糖尿病等三高病患加入照護網、加入照護網者80%接受生活習慣諮商、三高控制率可達80%），預估每年可以降低3.1%再中風風險，即減少1200多人的再中風。

石崇良則進一步重申先前已說明、因應動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）可能造成中風，將試辦高血脂共照論質計酬方案強化照護強度，初步鎖定「非常高」、「極高」風險對象提供個管機制，為大家醫計畫的一環；目前全國腦中風患者每年約43.6萬人，可望都列入受惠，預算則仍在評估編列中，新制最快明年1月上路。

台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院於今（20日）在台北花博花海廣場舉辦「2024世界中風日在台北」，活動以園遊會方式呈現，邀請各醫療單位設立攤位，經由互動闖關、有獎徵答方式宣傳中風防治觀念，另有專業的健康講座，帶民眾深入了解腦中風的相關知識及如何預防，獲取實用的衛教資訊。

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