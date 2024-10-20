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健康網》冰地瓜熱量減半助瘦身！ 營養師曝「最佳食機」

2024/10/20 12:31

營養師表示，地瓜冷卻後，會形成抗性澱粉，熱量減去一半，有助於減肥。（圖取自freepik）

營養師表示，地瓜冷卻後，會形成抗性澱粉，熱量減去一半，有助於減肥。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了維持體態選擇不吃澱粉，但其實好的澱粉也可以健康瘦！營養師張語希表示，若想減肥，建議吃冰地瓜，因地瓜冷卻後，會形成抗性澱粉，熱量可減去一半，最佳食用時機為早晨，有助於排便順暢，其次是在午餐、晚餐主食時間，其含豐富纖維，可增加飽足感，避免過量進食。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發文分享，不同大小的地瓜，熱量大不同，重量約150-200克，熱量約在130-180大卡不等，約等同於七分滿白飯熱量，建議當餐有吃地瓜時，白飯就要減量！

營養師整理3種常見地瓜之營養、好處。（圖取自張語希臉書專頁）

營養師整理3種常見地瓜之營養、好處。（圖取自張語希臉書專頁）

3常見地瓜 營養不同、熱量相似

不同顏色的地瓜，熱量差異不大！張語希提及，不同顏色的地瓜營養成分上有些許不同，但熱量差異不大，黃金地瓜、紫芋地瓜和紅心地瓜熱量大致相似，都在每100克約100-150大卡：

●黃金地瓜：含豐富的β-胡蘿蔔素，是維生素A的前體，不只如此，也含維生素C、維生素B6、鉀和豐富的纖維，有助於維持視力和皮膚健康。

●紅心地瓜：含有維生素C、維生素E、鉀、和纖維，以及β-胡蘿蔔素，有助於維持視力和皮膚健康。

●紫芋地瓜：含有維生素C、維生素E、鉀、和膳食纖維，以及豐富的抗氧化力極強的花青素，可保護身體免受自由基損害，同時能促進心血管健康。

營養師說明，冰地瓜含有較多抗性澱粉，其類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，有助於減重、控制血糖、調整血脂等；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師說明，冰地瓜含有較多抗性澱粉，其類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，有助於減重、控制血糖、調整血脂等；圖為情境照。（圖取自freepik）

抗性澱粉增飽足感 助減重、控糖

為什麼「冰地瓜」的熱量會減半？張語希解釋，地瓜冷卻後，其中的澱粉會發生變化，形成所謂的「抗性澱粉」。抗性澱粉屬於人體較難消化吸收的形式，類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，有助於減重、控制血糖、調整血脂，以及降低人體吸收的熱量。不過，其屬「澱粉類食物」，糖尿病患者要食用量，一次不要吃太多；地瓜過敏者也要避開使用，以免出現皮膚發紅、腫脹、呼吸困難等症狀。

至於減重吃地瓜的最佳「食」機？張語希解答，最好在早晨食用，能讓上廁所更順暢；其次是在主食時間，如午餐或晚餐，而不是在睡前。若是晚上攝取過多碳水化合物，可能會妨礙減肥進程，且在主食時間攝取，有助於增加飽足感，以免過量進食。

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