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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》解決久坐改站著工作？ 研究：增靜脈曲張風險

2024/10/20 13:03

不少人開始嘗試站著工作以避免久站，然長時間站著也有風險。（圖取自freepik）

不少人開始嘗試站著工作以避免久站，然長時間站著也有風險。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來不少人呼籲大眾應避免坐太久，多起來動一動，或偶而嘗試站著工作。同時近年來不少人開始使用站立式辦公桌，解決久坐不動問題。然最新研究發現，這樣可能引發靜脈曲張與血栓等風險。

外媒《衛報》（The guardian）報導，這項發表在國際流行病學期刊的雪梨大學研究發現，每天站立超過2小時，恐提高深靜脈血栓與靜脈曲張風險。研究找到8萬名英國成年人，發現長時間站立，難以改善心血管健康，更可能引發血液循環與代謝問題。

研究分析英國生物銀行健康紀錄資料庫中，83013名成年人數據，在研究開始前已確認沒有心臟病，並戴上智慧型設備追蹤活動情形，結果顯示站立超過2小時之後，每多站30分鐘，罹患心血管疾病的風險增加11%。同時研究未發現站立能減少中風，心臟衰竭或冠狀動脈心臟病的風險。

雪梨大學醫學與健康學院的馬修艾哈邁（Matthew Ahmadi）表示，「重點應該是，站太久不會抵消久坐的風險。」並建議長時間坐著或站立的人，應安排規律的運動。英國心臟基金會的護理師艾蜜莉麥格拉思（Emily McGrath）認為，研究應該強調在工作時保持適時的活動，「能夠避免靜止不動即可。」

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