骨折危機！台灣髖骨骨折率亞洲第1 長輩骨折1年內死亡率36％

我國髖骨骨折發生率偏高，醫師提醒骨質疏鬆症是沉默殺手，很多人骨折後才發現。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著大量人口老化，骨質疏鬆已被世界衛生組織（WHO）列為全球第二大流行病，僅次於冠狀動脈心臟病，而台灣髖骨骨折機率為亞洲第1、世界第9，明天就是「世界骨質疏鬆日（World Osteoporosis Day）」，專家提醒，約每3名台灣女性就有1人一生中會遭遇骨折，而每5位男性中也有1人躲不過骨折危機，尤其65歲以上民眾若發生髖部骨折，一年內死亡率高達36%，比癌症更加致命。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高醫大附醫骨科部醫師陳崇桓指出，骨質疏鬆症是「沈默殺手」，沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現。而骨折後健康問題接踵而至，就像骨牌效應，出現褥瘡、肺炎、尿道炎等感染，長期臥床還會影響營養和情緒，尤其髖部骨折的致死率，甚至比部分癌症還高，如果不及早治療，骨折後3至6個月內再度骨折的風險更會增至5倍。

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根據骨質疏鬆症學會2023年發表的治療指引，台灣女性每3人就有1人在一生中會遭遇脊椎、髖部、肩關節或腕部骨折，而男性也不例外，每5人就有1人面臨骨折風險。陳崇桓表示，骨質量約在25歲達到巔峰，40歲後逐年流失。

陳崇桓提醒，抽菸、飲酒、體重過輕等，也會增加罹患骨質疏鬆的風險，民眾可透過「駝、矮、痛」這3症狀自我檢測，此外DXA骨質密度檢查準確性高、輻射劑量低，建議「65歲以上停經女性、70歲以上男性、長期使用類固醇患者、50歲以上曾有骨折史或有骨質疏鬆症危險因子」這四類民眾，定期進行檢測。

「骨鬆治療像一場馬拉松！」陳崇桓表示，臨床有一名高齡女性病友，骨折後經過一年藥物治療，脊椎骨密度提升了近20%，顯示穩定用藥的重要性，目前治療骨鬆的藥物多元，可分為抗骨流失、促骨生成及混合型，醫師會根據病情選擇合適方案，患者應主動與醫師討論，並遵循醫囑，才能有效降低骨折風險。

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