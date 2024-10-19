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飛韓國近視雷射好便宜？ 醫：價格外還要考量5件事

2024/10/19 12:52

不少民眾會接受近視雷射手術。（資料照，記者吳亮儀攝）

不少民眾會接受近視雷射手術。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕除了醫美外，不少國人也因為費用可能只要台灣半價甚至更低，而到韓國進行近視雷射手術，台北澄清眼科院長何宜儒表示，除了價格上的差異，患者在決定跨國進行這項手術時，也應考量其他5點重要因素，才能確保自身的健康與安全。

1.手術安全性與醫療設備的考量：韓國在醫療科技方面表現出色，但患者必須了解，手術安全不僅仰賴先進設備，更取決於手術醫師的經驗、手術環境及術後照護品質。台灣在這方面具備與韓國同等的技術與標準，且台灣醫師對於國內患者的醫療需求、生活習慣更為熟悉。因此，選擇在台灣進行手術，能夠確保醫師具備針對本地患者的經驗與相關知識，降低手術風險。

2.術後恢復期的醫療支持：近視雷射手術的術後恢復期至關重要，患者在手術後需進行多次回診，以確保手術成效及監測潛在的併發症。前往韓國手術後回台，這些術後回診將變得相對困難，尤其當視力出現問題時，台灣醫師在沒有詳細手術記錄的情況下，進行追蹤診治可能較為困難，增加視力恢復的變數。

3.跨國手術的語言溝通障礙：語言溝通是醫療過程中非常關鍵的一環。即使韓國醫師的技術水準再高，語言障礙仍可能導致醫患之間的信息傳遞不完整或誤解，進而影響手術結果與患者的術後體驗。相比之下，在台灣進行手術，患者能與醫師無障礙地溝通，進一步確保醫療過程中沒有溝通疏漏。

4.醫療法律保障：醫療手術具有風險，一旦手術結果不如預期或發生併發症，患者需依賴當地醫療系統處理後續問題。不同國家之間的醫療法律制度差異極大，台灣醫療法制對患者有全面的保護機制，無論在術後糾紛或醫療糾紛中，台灣患者都能得到充分的法律支持。相較之下，若在韓國進行手術後出現問題，跨國處理醫療糾紛將面臨相當大的挑戰。

5.醫院文化與醫師同理心的差異：不同國家之間的醫療文化存在差異，醫師對患者的態度、醫療體系的運作方式皆有不同。台灣的醫師通常重視與患者之間的長期關係，且具備豐富的臨床經驗與同理心，這些在醫療過程中的細節關懷往往能讓患者更為安心。

何宜儒指出，總結來說，雖然前往韓國進行手術，在價格上具有一定的吸引力，但患者應多方面考量，特別是安全性、術後照護、語言溝通、醫療法律保障及醫師同理心等因素。慎重權衡各項風險後，選擇最適合自己的手術環境，才能獲得最佳的手術效果與健康保障。

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