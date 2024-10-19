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健康網》氣溫忽冷忽熱？ 慎換季誘發異位性皮膚炎！
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著季節的變換，許多人可能會感到皮膚癢癢的，這是異位性皮膚炎常見的症狀，對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書上發文指出，異位性皮膚炎是一種反覆發作的皮膚炎，主要以嚴重的搔癢和皮膚乾燥為特徵，依據發病面積及嚴重程度評估。
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異位性皮膚炎的發作原因多樣，任何小的變化，例如氣溫的冷熱變化、午後的雷陣雨或是精神壓力，都可能成為誘因。醫師表示，評估此病症嚴重程度的常用方法為EASI（Eczema Area and Severity Index），分數越高，代表症狀越嚴重。
EASI評估方法將身體分為四個部分：頭頸部、上肢、軀幹和下肢。根據患部的面積和皮膚徵兆的強度（如發紅、腫脹、抓痕、苔癬化）進行打分，最終得出總分，範圍為0至72分。其中，總分為0代表「無」，0.1至1為「幾乎清除」，1.1至7為「輕度」，7.1至21為「中度」，21.1至72則為「重度」。
除了配合醫師的用藥治療外，醫師建議患者日常中應勤擦保濕乳液，保持飲食均衡，並維持正常作息，這些都有助於穩定病情。對於易受異位性皮膚炎困擾的人們，及時了解和採取有效的護理措施至關重要，以減少病症帶來的不適。希望大家能在這個季節中保持健康，遠離皮膚困擾。
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