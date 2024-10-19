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健康網》天氣變化「鼻」先知 醫授3招緩解不適

2024/10/19 09:58

醫師指出，保持室內適當的濕度、出門戴口罩、定期進行鼻腔沖洗能緩解變天導致的鼻子不適長；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，保持室內適當的濕度、出門戴口罩、定期進行鼻腔沖洗能緩解變天導致的鼻子不適長；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每當氣溫驟變，衣服還沒換季，噴嚏先一個接一個提醒你「變天了」，台中光田醫院耳鼻喉科主治醫師黃聖凱表示，當氣溫變化或濕度降低時，鼻黏膜會變得敏感，為了自我保護，它會分泌更多黏液，想緩解不適可以試試：保持室內適當的濕度、出門戴口罩、定期進行鼻腔沖洗。

黃聖凱在臉書專頁「醫病醫心 知己知鼻｜台中光田耳鼻喉科 黃聖凱醫師」發文分享，時序入秋，早晚溫差變大，慢性鼻炎患者開始出現鼻塞、鼻涕等症狀，原因不只有鼻子是「天氣感應器」，另外天氣變化還可能增加空氣中的過敏原和污染物，進一步刺激鼻腔，讓症狀更為明顯。

天氣變化保養鼻子3招

●保持室內適當的濕度：尤其在是冷氣房裡，適當的濕度會減少對鼻黏膜的刺激。但記得濕度別過高，避免滋生黴菌。

●出門時戴口罩：尤其是在天氣寒冷或空氣污染嚴重時，戴個口罩可以減少冷空氣或過敏原對鼻子的刺激。

●定期進行鼻腔沖洗：用食鹽水沖洗鼻腔，不僅能清潔過敏原，還能保持鼻腔的濕潤。

黃聖凱說，如果預防措施無效，症狀依然嚴重，鼻子持續不適，有幾個治療選項可以考慮：

●抗組胺藥物：這類藥物能有效減少過敏反應，緩解流鼻水、打噴嚏等症狀。

●鼻用類固醇噴劑：長期使用這類噴劑可以減少鼻腔的發炎反應，對於慢性鼻炎特別有效。建議每次使用至少「連續兩週」。

●生理食鹽水鼻洗：每天清洗鼻腔，能幫助清除過敏原並保持鼻腔的通暢。

●免疫療法：針對特定過敏原的免疫療法可以幫助減少對過敏原的敏感度，對於長期過敏的患者特別有幫助。

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