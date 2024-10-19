內政部：112年國人平均壽命80.23歲 惡性腫瘤影響最明顯

112 年特定死因以惡性腫瘤對平均壽命之影響最大，即剔除惡性腫瘤死亡者，國人平均壽命可由 80.2 歲提高至 83.7 歲。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（19）日公布「112年特定死因除外簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為80.23歲，如排除國內十大死因前3位的惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，平均壽命將可分別提高3.46歲、1.42歲及0.94歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，運用衛生福利部統計的112年國人前十大死因死亡人數，編算我國特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

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內政部說明，惡性腫瘤已連續42年居國人十大死因首位，112年死亡人數為5萬3126人，占全體死亡人數比率25.84%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至83.69歲。值得注意的是，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由102年的4.19歲緩步降至112年的3.46歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響下降。

內政部提到，肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率均較上年增加。觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，其變化需格外注意。

內政部說明，經觀察特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括：惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、事故傷害，與慢性下呼吸道疾病；女性高於男性者包括：糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。

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