健康網》異常經痛5症狀快就醫 3常見原因別拖

醫師指出，異常經痛常見原因有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔炎；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數女性在月經來臨前或期間會有輕微到中度的悶痛，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，如果痛到無法活動、吃止痛藥無效、經血量異常多、經期外也出現骨盆疼痛、伴隨如噁心、嘔吐、頭暈或發燒其他症狀，符合異常經痛症狀，建議儘早就醫，常見原因有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔炎。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，女生可能會在經期感到不適，疼痛通常可以用熱敷、休息或止痛藥來緩解．且通常不會持續整個月經週期，不影響正常活動，但當經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，是不是想過該吃個止痛藥忍忍，還是去看醫師呢？

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張瑜芹建議，如符合以下症狀，就儘早就醫：

●經痛嚴重到讓你無法起床、上班或上學。

●止痛藥無效，疼痛持續惡化。

●月經量異常多（例如需頻繁更換衛生棉或有大量血塊）。

●經期以外的日子也會出現骨盆疼痛。

●伴隨其他症狀，如噁心、嘔吐、頭暈或發燒。

異常經痛常見原因

●子宮內膜異位症：子宮內膜組織出現在子宮外，引發劇烈疼痛。

●子宮肌瘤：良性腫瘤，但可能導致嚴重經痛和經量增多。

●骨盆腔炎：感染引發的炎症，可能導致經痛加劇。

張瑜芹強調，如果無法確定經期疼痛原因，別再忍耐，趕快就醫檢查，專業的婦產科醫生會幫助你找到原因，避免導致嚴重的健康問題。

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