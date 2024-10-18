自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》異常經痛5症狀快就醫 3常見原因別拖

2024/10/18 20:08

醫師指出，異常經痛常見原因有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔炎；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

醫師指出，異常經痛常見原因有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔炎；情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數女性在月經來臨前或期間會有輕微到中度的悶痛，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，如果痛到無法活動、吃止痛藥無效、經血量異常多、經期外也出現骨盆疼痛、伴隨如噁心、嘔吐、頭暈或發燒其他症狀，符合異常經痛症狀，建議儘早就醫，常見原因有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔炎。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，女生可能會在經期感到不適，疼痛通常可以用熱敷、休息或止痛藥來緩解．且通常不會持續整個月經週期，不影響正常活動，但當經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，是不是想過該吃個止痛藥忍忍，還是去看醫師呢？

張瑜芹建議，如符合以下症狀，就儘早就醫：

●經痛嚴重到讓你無法起床、上班或上學。

●止痛藥無效，疼痛持續惡化。

●月經量異常多（例如需頻繁更換衛生棉或有大量血塊）。

●經期以外的日子也會出現骨盆疼痛。

●伴隨其他症狀，如噁心、嘔吐、頭暈或發燒。

異常經痛常見原因

●子宮內膜異位症：子宮內膜組織出現在子宮外，引發劇烈疼痛。

●子宮肌瘤：良性腫瘤，但可能導致嚴重經痛和經量增多。

●骨盆腔炎：感染引發的炎症，可能導致經痛加劇。

張瑜芹強調，如果無法確定經期疼痛原因，別再忍耐，趕快就醫檢查，專業的婦產科醫生會幫助你找到原因，避免導致嚴重的健康問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中