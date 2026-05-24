孕婦膽囊炎 孕中摘石 足月分娩

▲孕期雌激素增加，易提高膽結石風險，提醒孕媽咪少油少膽固醇、均衡飲食、適度活動，守護孕期健康。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／楊珮音

孕婦小瑜（化名）原本偶而胃痛，服藥可緩解，且已知有無症狀膽結石，並定期追蹤；6個月產檢時，醫師曾提醒，若症狀未改善需就醫，不料2週後因膽結石引發膽囊炎，合併發燒、黃疸與敗血症緊急住院，經內視鏡逆行性膽道胰臟攝影術（ERCP）處理膽道結石後，在產檢與腸胃科團隊照護下順利康復。小瑜在足月剖腹產下健康女嬰，並於產後接受腹腔鏡膽囊切除手術，完成治療。

雌激素、黃體素 增加膽結石風險

懷孕期間的雌激素會增加膽囊內的膽固醇，黃體素則使膽囊平滑肌鬆弛，導致膽汁排空延遲，膽汁淤積，就增加膽結石的風險；如果飲食又高油、時間不定、少運動，更增加結石形成。

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膽結石不一定會造成膽囊炎，但是結石掉到膽道造成阻塞，阻礙膽汁的排出，使膽汁滯留，膽囊內細菌滋生，就會導致膽囊發炎。反覆的右上腹疼痛、劇烈上腹絞痛（可能轉移至右肩或背部）、發燒、噁心、嘔吐、食慾不佳，尤其在飯後較常發生，就要考慮膽結石、膽囊炎。

懷孕期間膽囊炎診斷首選工具是肝膽超音波，可觀察膽結石、膽囊壁增厚及腫脹等變化；若為輕微症狀，可先以抗生素等藥物治療抑制發炎，待生產完再考慮手術。另外，症狀較嚴重也有合併使用內視鏡逆行性膽道胰臟攝影術 （ERCP）取石，生產後再處理。

若保守治療無效、症狀嚴重，或出現腹膜炎、膽囊穿孔、敗血症等併發症，則需考慮懷孕中手術。懷孕中手術對母親胎兒風險都較高，須評估優缺，尤其懷孕6個月後，腹腔鏡手術難度提高，須審慎評估。

少油少膽固醇 避孕期膽囊炎

提醒孕媽咪，孕期盡量減少攝取高油、高膽固醇食物，可增加Omega-3脂肪酸攝取，注意均衡飲食以及適當活動。但若有重複右上腹疼痛等症狀，應盡快就醫，切勿輕忽，以免延誤病情。

孕期膽囊炎需要婦產科、外科、腸胃內科等多專科團隊共同評估，根據個案制定治療計畫，以確保母嬰安全。

（作者為彰化基督教醫院婦產部主治醫師）

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