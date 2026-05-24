自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高雄爆今年首例本土登革熱 前鎮社區擴大採檢

2026/05/24 05:30
高雄爆今年首例本土登革熱 前鎮社區擴大採檢

▲疾管署發言人曾淑慧表示，國內今年首例本土登革熱病例，為一名居住高雄市前鎮區66歲男性。（資料照）

記者羅碧、許麗娟／連線報導

高雄爆今年首例本土登革熱 前鎮社區擴大採檢

▲登革熱警戒範圍加強清消，防堵病媒蚊孳生。（高雄市衛生局提供）

今年首例本土登革熱病例在高雄出現！疾管署昨日公布，一名居住高雄市前鎮區的66歲男性昨天因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀就醫，經NS1快篩及PCR檢驗均呈陽性，確診感染第一型登革熱。由於個案潛伏期內無國外旅遊史，研判為本土感染，高雄市衛生局已啟動社區擴大採檢及緊急防治作業，防堵疫情在社區蔓延。

個案密切接觸者 2人無疑似症狀

疾管署發言人曾淑慧表示，個案平時活動地以高雄市前鎮區住家及工作地為主，從事汽車修理工作，經疫調確認潛伏期間沒有出國紀錄，因此列為今年首例本土登革熱病例。目前個案已住院治療，密切接觸者2人無疑似症狀，採檢NS1快篩及PCR皆為陰性。

高雄市衛生局指出，已針對個案住家及活動場域周邊展開緊急防疫措施，除加強病媒蚊密度調查、清除孳生源及衛教宣導，也啟動跨局處防疫機制，並針對住家周邊400公尺高風險區域進行巡檢及化學防治。

此次警戒範圍涵蓋前鎮區忠孝、復國、興中、興東、竹西、竹中6里，以及苓雅區林興、林華、光華3里。

此外，高雄近日也新增2例境外移入登革熱病例，為某科技大學學生，分別居住於前鎮區與三民區，2人於5月11日至22日前往馬來西亞自助旅行，返台後陸續出現畏寒、發燒等症狀，就醫通報後確診感染第3型登革熱，使高雄今年境外移入累計增至第5、6例。

今年截至4月 全球累計逾102萬例

疾管署統計，今年截至目前，國內累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，其餘63例為境外移入，主要來自印尼19例、馬爾地夫14例及越南8例，整體病例數與去年同期68例相當。

從國際疫情觀察，今年截至4月，全球已累計逾102萬例登革熱病例、超過300例死亡，疫情以美洲地區最為嚴峻；亞洲鄰近國家中，馬來西亞、越南及東帝汶疫情近期也持續升溫。

民眾應落實巡倒清刷 清除積水容器

疾管署署提醒，近期氣溫升高且各地陸續降雨，民眾應持續落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水容器。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，以利及早診斷與防治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中