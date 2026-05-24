高雄爆今年首例本土登革熱 前鎮社區擴大採檢

▲疾管署發言人曾淑慧表示，國內今年首例本土登革熱病例，為一名居住高雄市前鎮區66歲男性。（資料照）

記者羅碧、許麗娟／連線報導

▲登革熱警戒範圍加強清消，防堵病媒蚊孳生。（高雄市衛生局提供）

今年首例本土登革熱病例在高雄出現！疾管署昨日公布，一名居住高雄市前鎮區的66歲男性昨天因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀就醫，經NS1快篩及PCR檢驗均呈陽性，確診感染第一型登革熱。由於個案潛伏期內無國外旅遊史，研判為本土感染，高雄市衛生局已啟動社區擴大採檢及緊急防治作業，防堵疫情在社區蔓延。

個案密切接觸者 2人無疑似症狀

疾管署發言人曾淑慧表示，個案平時活動地以高雄市前鎮區住家及工作地為主，從事汽車修理工作，經疫調確認潛伏期間沒有出國紀錄，因此列為今年首例本土登革熱病例。目前個案已住院治療，密切接觸者2人無疑似症狀，採檢NS1快篩及PCR皆為陰性。

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高雄市衛生局指出，已針對個案住家及活動場域周邊展開緊急防疫措施，除加強病媒蚊密度調查、清除孳生源及衛教宣導，也啟動跨局處防疫機制，並針對住家周邊400公尺高風險區域進行巡檢及化學防治。

此次警戒範圍涵蓋前鎮區忠孝、復國、興中、興東、竹西、竹中6里，以及苓雅區林興、林華、光華3里。

此外，高雄近日也新增2例境外移入登革熱病例，為某科技大學學生，分別居住於前鎮區與三民區，2人於5月11日至22日前往馬來西亞自助旅行，返台後陸續出現畏寒、發燒等症狀，就醫通報後確診感染第3型登革熱，使高雄今年境外移入累計增至第5、6例。

今年截至4月 全球累計逾102萬例

疾管署統計，今年截至目前，國內累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，其餘63例為境外移入，主要來自印尼19例、馬爾地夫14例及越南8例，整體病例數與去年同期68例相當。

從國際疫情觀察，今年截至4月，全球已累計逾102萬例登革熱病例、超過300例死亡，疫情以美洲地區最為嚴峻；亞洲鄰近國家中，馬來西亞、越南及東帝汶疫情近期也持續升溫。

民眾應落實巡倒清刷 清除積水容器

疾管署署提醒，近期氣溫升高且各地陸續降雨，民眾應持續落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水容器。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，以利及早診斷與防治。

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