健康網》湯麵、乾麵都藏雷！ 吃錯熱量默默飆 營養師揭2陷阱

營養師羅晞蕾表示，乾麵、湯麵熱量陷阱不同，提醒湯麵熱量關鍵在於麵量與湯有沒有喝完；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重時想吃麵，很多人會在乾麵、湯麵之間猶豫，認為湯麵比較清淡、乾麵比較油。對此，營養師羅晞蕾表示，湯麵和乾麵的差別不只是有沒有湯，真正關鍵在於吃下多少湯和醬料。

湯麵、乾麵地雷一次看

羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」發文表示，湯麵的問題常常在湯底，有些湯頭其實含有不少鈉、油脂、調味糖份，尤其濃湯、麻辣湯、羹湯類，熱量與鈉含量可能比想像中更高。

請繼續往下閱讀...

羅晞蕾進一步說明，至於乾麵的問題，通常在醬料，像是麻醬、肉燥、油蔥、辣油等，有時候看起來麵不多，但醬的熱量其實默默增加不少。

吃麵均衡搭配4重點

羅晞蕾說，至於真正影響體重的關鍵，通常是麵量多少、湯有沒有喝完、醬加了多少、蛋白質與蔬菜夠不夠。很多人吃完麵很快又餓， 其實不是麵的問題，而是整體搭配不夠穩定。如果想吃得比較平衡，建議掌握以下重點：

●麵量適量就好。

●加蛋、豆腐、肉片增加蛋白質。

●多一份青菜。

●湯別喝完、醬別全拌。

羅晞蕾強調，有時候真正讓熱量默默往上加的，不是麵本身。而是那碗默默喝下去的湯，跟那匙不小心全加進去的醬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法