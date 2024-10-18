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健康網》醫授「乾洗髮」正確用法：必洗頭！ 一堆人做錯

2024/10/18 21:25

健康網》醫授「乾洗髮」正確用法：必洗頭！ 一堆人做錯

醫師說，在使用乾洗髮產品時，要適量使用、避免過量，因為過多的乾洗髮產品，會殘留在頭皮上，可能引發毛囊堵塞，和刺激頭皮的問題；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭皮出油、頭髮扁塌，就會讓人想用乾洗髮，來維持清爽、蓬鬆。食藥署邀請台灣皮膚科醫學會醫師陳冠伃分享，乾洗髮的正確使用方法，先將其搖勻，以適當距離（建議15-25公分）噴灑在頭皮和頭髮的根部，然後用手指輕輕按摩，使其充分吸收油脂，最後用梳子梳理掉多餘的粉末即可。使用乾洗髮不要過夜，應該在當天或次日，徹底清洗頭髮。

乾洗髮是否能清潔？

陳冠伃指出，乾洗髮不是洗髮，無法取代洗髮產品。乾洗髮主要是以澱粉類物質（如玉米澱粉、米澱粉），吸附頭髮和頭皮上，過多的油脂和污垢，使頭髮看起來更為蓬鬆和乾爽。然而，這些成分並不能真正去除，頭皮上的油脂和污垢，僅是透過物理吸附皮脂的方式，讓頭髮看起來不那麼油膩，而不是從根本上清潔頭髮和頭皮。

正確使用乾洗髮

陳冠伃表示，想要充分發揮乾洗髮的功效，並且避免產品對頭皮和頭髮，造成額外的負擔，正確的使用方式至關重要！選購乾洗髮產品時，可關注標示及全成分。在使用乾洗髮產品時，要適量使用、避免過量，因為過多的乾洗髮產品，會殘留在頭皮上，可能引發毛囊堵塞，和刺激頭皮的問題。

食藥署也提醒，乾洗髮並不是洗髮，不應該讓產品長時間停留在頭髮上，而且不要過夜。臨時使用乾洗髮產品後，應該在當天或次日，徹底清洗頭髮，才能避免殘留，造成頭皮毛囊的堵塞、發炎。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第996期

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