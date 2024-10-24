自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》暖胃好料理！ 營養師教做「四神排骨湯」

2024/10/24 09:30

營養師3步驟教做「四神排骨湯」。（圖取自何沂霖臉書）

營養師3步驟教做「四神排骨湯」。（圖取自何沂霖臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入秋後天氣漸涼，營養師何沂霖在臉書專頁表示，可以來碗湯暖胃，她分享自製「四神排骨湯」的做法，並表示跟一般排骨湯的煮法大同小異，沒有太艱難的技巧。

食材準備

四神湯材料包、排骨、米酒。

料理3步驟

1.排骨汆燙洗淨。

2.加入四神（前一晚有先泡）、水。

3.轉中大火煮滾後，小火煮30分鐘。

何沂霖表示，怕四神味道太重的人，可以額外加娃娃菜跟菇類，讓湯裡多一種蔬菜的甜味，分散四神湯的味道。

此外，何沂霖分享了四神的冷知識，我們一般在小吃攤常點的「四神湯」裡面都有放薏仁，因此大多人都以為薏仁是四神之一，但其實四神只有蓮子、茯苓、山藥和芡實。

最後，何沂霖提醒，山藥跟薏仁屬於澱粉類，通常湯裡給的量不多，不用太計較，但自己煮如果加很多薏仁及山藥，記得要控制一下當餐其他澱粉的量，避免攝入過多熱量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中