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健康網》暖胃好料理！ 營養師教做「四神排骨湯」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕入秋後天氣漸涼，營養師何沂霖在臉書專頁表示，可以來碗湯暖胃，她分享自製「四神排骨湯」的做法，並表示跟一般排骨湯的煮法大同小異，沒有太艱難的技巧。
食材準備
四神湯材料包、排骨、米酒。
料理3步驟
1.排骨汆燙洗淨。
2.加入四神（前一晚有先泡）、水。
3.轉中大火煮滾後，小火煮30分鐘。
何沂霖表示，怕四神味道太重的人，可以額外加娃娃菜跟菇類，讓湯裡多一種蔬菜的甜味，分散四神湯的味道。
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此外，何沂霖分享了四神的冷知識，我們一般在小吃攤常點的「四神湯」裡面都有放薏仁，因此大多人都以為薏仁是四神之一，但其實四神只有蓮子、茯苓、山藥和芡實。
最後，何沂霖提醒，山藥跟薏仁屬於澱粉類，通常湯裡給的量不多，不用太計較，但自己煮如果加很多薏仁及山藥，記得要控制一下當餐其他澱粉的量，避免攝入過多熱量。
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