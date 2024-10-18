健康網》高兒茶素勝綠茶 營養師：抹茶還你好心情、降脂肪

營養師指出，抹茶有茶胺酸、兒茶素，能促進釋放多巴胺對抗憂鬱；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大、想減重卻頻卡關導致體脂堆積，營養師高敏敏建議，這時不妨來杯抹茶，不僅有茶胺酸、兒茶素，促進多巴胺釋放能對抗憂鬱，兒茶素還有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積的功效，但要注意別喝太多，每天大約3公克就可以了。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，抹茶所含兒茶素勝過綠茶，且有保護心血管、抗氧化、腸胃健康、預防認知功能下降、妀善睡眠、有助皮膚健康、幫助減重、對抗憂鬱，如果能自己泡最好，因為市售抹茶為了維持口感，可能有用大量奶精、糖調味，買無糖且適量攝取。

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抹茶功效

●保護心血管：抹茶富含兒茶素、茶多酚，有助於降低血壓和膽固醇、預防動脈硬化、血栓等，維持心血管健康。

●抗氧化：抹茶中的兒茶素和類黃酮，都有極強的抗氧化效果，對抗自由基、防止細胞老化，也可以防止身體發炎症狀。

●腸胃健康：《Cancer Causes Control》研究發現，抹茶中的沒食子酸、茶多酚 有助於消化道健康、可平衡腸道為生物群，甚至可以降低胃癌風險。

●預防認知功能下降：富含茶胺酸、兒茶素有助於活化腦細胞，日本研究團隊也發現，每天攝取2克的抹茶粉，確實有抑制認知衰退的效果。

●妀善睡眠：雖然抹茶中也含有咖啡因，不過大量的茶胺酸和兒茶素，也有助於放鬆心情、改善睡眠，只要避免睡前喝就可以。

●有助皮膚健康：抹茶富含維生素A、C和E和多種礦物質，可以幫助皮膚再生、癒合，使皮膚滋潤，特別適合曬後修復肌膚。

●幫助減重：兒茶素有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積，在運動前1小時喝無糖抹茶，可以更有效燃燒脂肪。

●對抗憂鬱：茶胺酸、兒茶素可促進多巴胺釋放，幫助舒緩壓力，對抗憂鬱情緒。

營養師高敏敏（高敏敏提供）。

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