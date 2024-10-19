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健康網》乾眼症別怕！ 醫：注意1事即改善
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人因為生活習慣與工作關係，使用3C時間過長，而常有乾眼的困擾。珍世明眼科診所院長王孟祺表示，其實很多人的乾眼症只要注意「改變眨眼動作」往往就能改善。
王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文分享個案，1名患者在眨眼時，眼皮並沒有完全的閉緊，眨眼眨到一半，眼皮就張開了。王孟祺指出，眼表面需要眨眼動作將淚水均勻的覆蓋在眼球上，才能維持眼表面的濕潤，就像漆油漆一樣，眼皮沒有覆蓋到的地方就沒有新鮮的淚水滋潤，一天下來下方部位就容易因太過乾燥而產生點狀的上皮缺損。
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王孟祺說，許多工作繁忙的年輕上班族都有類似的問題，一直盯著3C產品目不轉睛，深怕錯漏了畫面，不但眨眼次數減少，而且往往眨眼的閉合也不完全。
他提醒，有乾眼困擾的人，要下意識的減慢眨眼的動作，並且稍微用力的將眼皮闔緊1秒鐘再張開，乾眼的程度或許就可以舒緩許多。
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