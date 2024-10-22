健康網》痔瘡術後多久能愛愛？ 醫：需滿足3條件

醫師表示，痔瘡手術後滿1個月、傷口癒合無出血、無疼痛感或不適，就能夠安心愛愛；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡手術後多久能有性行為呢？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，術後時間需滿1個月、傷口癒合且沒有出血、無疼痛感或不適，3條件缺一不可！

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，他的病患在痔瘡手術後問到，自己及女友性慾高漲，彼此都快忍不住了，好想「大戰一場」，究竟要過多久才有性行為？陳威智無奈表示，雖然知道患者內心的煎熬，以及身體的渴望，但為了健康，還是建議他不要操之過急。

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陳威智進一步說明，動完痔瘡手術，傷口癒合至少要2週-1個月，期間也需要密切觀察，確定沒有任何疼痛感或不適，才能放膽地「開戰」，他呼籲，千萬別因為一時的爽快，而賠上自己的健康。

痔瘡手術後，若未出血以及疼痛，即可恢復性生活。圖為情境照。（圖取自freepik）

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