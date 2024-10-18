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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》入秋「少做1事」 恐增泌尿道感染與尿路結石風險

2024/10/18 19:26

醫師表示，多喝水有助於減少泌尿感染與泌尿道結石風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，多喝水有助於減少泌尿感染與泌尿道結石風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入秋後天氣微涼，出汗量減少，往往會讓人感覺不渴，間接減少水份攝取。泌尿科醫師陳忠佐表示，當身體的水分長時間攝取不足時，會導致尿液濃縮，讓尿道中的細菌更容易繁殖，增加泌尿感染的風險；尿液濃縮也會加速礦物質的沉積，增加泌尿道結石的風險。

生活習慣差 當心泌尿道結石找上門

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文分享，現代人生活忙碌，容易攝取高鹽、高蛋白、含鈣飲食，若未能及時補充水分，很容易導致尿液濃縮，增加礦物質（如鈣、草酸、尿酸）在腎臟中的沉積，因此更易形成結石。

泌尿道結石最典型的症狀是「突發的劇烈疼痛」，通常在背部或腰部，並可能向腹部、側腹或腹股溝部位放射。疼痛通常呈間歇性，並隨著結石的移動而改變位置。常伴隨的症狀包括：血尿、排尿困難、發燒和發冷與噁心感。

多喝水防泌尿道感染 男女攏愛注意

不少人認為泌尿道感染與男性無關，其實不然！陳忠佐指出，相較於女性，男性的尿道較長，細菌較不易進入膀胱，但隨著年齡增長，中老年男性容易因攝護腺肥大，引發尿道阻塞，增加泌尿道感染風險。

此外，免疫系統較弱及糖尿病患者的感染風險更高。常見的泌尿道感染症狀包括：尿道疼痛或灼熱感、頻尿、尿液混濁、尿液有異味、身體疲勞甚至下腹疼痛等。

每日飲2000c.c.水 泌尿道沒煩惱

陳忠佐說，想要減少泌尿感染與泌尿道結石風險，成人一般建議每日攝取至少2000c.c.的水分，相當於8-12杯水，可以依據每個人體重、年齡、活動量以及環境氣候適當調整。

當水分攝取足夠，除了尿液中礦物質和鹽類濃度能被稀釋，也能促使排尿頻繁，有助於防止尿液在膀胱中滯留過久而增加泌尿道感染的風險。

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