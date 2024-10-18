健康網》運動後吃澱粉變胖？ 研究：反而有助燃脂增肌！

蕭捷健指出，運動後適量攝取碳水化合物搭配蛋白質，有助於增肌和恢復體能；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後吃澱粉不會變胖，反而有助增肌與燃脂！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健近日在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，有學員擔心運動後吃了麵包會變胖，其實大可不必擔心，因為適量攝取碳水化合物搭配蛋白質，有助於增肌和恢復體能。

蕭捷健指出，許多人認為運動後若攝取麵包或義大利麵等精緻碳水化合物，會導致脂肪堆積，但來自加拿大的一項研究表明，這樣的擔憂其實是多餘的。只要運動得當，碳水不僅不會轉化為脂肪，還能幫助燃燒更多脂肪和補充肌肉肝糖。

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該研究追蹤了3組進行不同強度活動的受試者，他們在運動後吃了一大盤經過碳-13標記的義大利麵，科學家通過這種技術精確地觀察了碳水在體內的代謝過程：

1. 不運動組：這組受試者生成了約4.6克脂肪。

2. 輕度運動組（如快走等低強度活動）：受試者燃燒了14.1克脂肪，同時將部分碳水儲存為肝糖。

3. 中度運動組（如慢跑或騎腳踏車等中等強度活動）：這組受試者燃燒了32.3克脂肪，並將更多的碳水用來補充肝糖，幾乎沒有轉化為脂肪。

結果顯示，運動後攝取碳水化合物不僅不會直接變成脂肪，還能幫助身體恢復能量、儲存肝糖，準備下一次的運動。尤其是中度運動後，碳水更容易被身體用來恢復肌肉肝糖，而非轉化為脂肪。

因此，運動後適量攝取碳水化合物，如義大利麵，不僅無須擔心變胖，反而有助於燃燒脂肪和增強肌肉。下一次運動後，不妨放心享用那碗義大利麵，它會成為你的恢復好夥伴！

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