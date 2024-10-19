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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》萬聖節就怕「糖」搗蛋 這5種點心更營養健康

2024/10/19 09:35

西洋萬聖節即將來臨，有些小朋友會以特別造型向大人索取糖果，營養師建議，把糖果換成原味海苔或無調味堅果等零嘴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

西洋萬聖節即將來臨，有些小朋友會以特別造型向大人索取糖果，營養師建議，把糖果換成原味海苔或無調味堅果等零嘴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10月31日是西洋萬聖節，有些學校或社團會在這天或是之前的週末舉辦活動，讓孩子裝扮成他們喜歡的模樣或是嚇唬人的裝扮，到商家或住家要糖果、餅乾，以達到「不給糖就捣蛋」的趣味效果，不過營養師建議，家長或店家不妨選擇無調味堅果、原味海苔、無調味果乾、非油炸米餅或是無加糖水果牛奶，取代甜滋滋的糖果，讓孩童身心更健康。

新光醫院營養師吳文惠在醫訊指出，根據美國心臟協會建議，2-18歲兒童每日「糖」攝取量應少於25公克，2歲以下則是不建議攝取。然而，1支棒棒糖含糖量約8-10公克、小顆果凍約5公克、小條花生巧克力約4公克，此時再來1杯微糖手搖飲料，就直接超過「糖攝取量」的標準！

美國心臟協會建議，2-18歲兒童每日「糖」攝取量應少於25公克，而1支棒棒糖含糖量約8-10公克；示意圖。（圖擷取自freepik）

美國心臟協會建議，2-18歲兒童每日「糖」攝取量應少於25公克，而1支棒棒糖含糖量約8-10公克；示意圖。（圖擷取自freepik）

吳文惠表示，兒童若攝取過多糖，除了容易蛀牙、肥胖，長久下來還可能造成認知能力下降、過動、增加罹患「三高」慢性病風險、影響性徵發育與免疫力等，相信這些都是家長不願意用短暫快樂換來的結果。因此，建議大人可以選擇相對健康的食物，取代部分零食、飲料。

●無調味堅果：富含不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，有助於腦部發育、抗氧化。

無調味堅果富含不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，有助於腦部發育、抗氧化。（圖擷取自freepik）

無調味堅果富含不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，有助於腦部發育、抗氧化。（圖擷取自freepik）

●原味海苔：含膳食纖維，有助於腸胃蠕動。選擇低鹽、非麻油口味，以避免攝取過多鈉、油脂。

海苔含膳食纖維，有助於腸胃蠕動，但應選擇原味。（圖擷取自photoAC）

海苔含膳食纖維，有助於腸胃蠕動，但應選擇原味。（圖擷取自photoAC）

●無調味果乾：保留水果中膳食纖維，助腸道蠕動。

●非油炸米餅：選擇少調味、少鹽、非油炸米餅，可以避免攝取過多的糖、油脂，同時享受吃餅乾樂趣

●無加糖水果牛奶：新鮮水果搭配鮮奶，補充維生素C與鈣質，幫助牙齒、骨骼發育。

吳文惠提醒，過量攝取好的食物，都有可能對健康造成影響。因此，前述的5種食物雖然相對健康，但仍需控制好攝取量，選擇小包裝、與親友們共享，不養成吃零食的習慣、均衡飲食，才是守住健康又能享受節日的方式。

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