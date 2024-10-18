健康網》4款料理米酒怎麼選？ 營養師：濃郁米香就選它

營養師指出，若對料理的風味要求更高，推薦紅標純米料理米酒，它能給菜餚帶來更濃郁的米香。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麻油雞、薑母鴨、三杯雞、魚湯、海鮮去腥等台式料理，少不了靈魂選手「米酒」，不過市面上有紅標料理米酒、紅標純米料理米酒、紅標米酒水、米酒頭，它們有什麼差別呢？營養師程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」與網頁說明，如果是日常烹飪用的米酒，紅標料理米酒是經濟實惠；若對料理的風味要求更高，推薦紅標純米料理米酒，它能給菜餚帶來更濃郁的米香。

紅標料理米酒

●酒精濃度：19.5%。

●成分：米、精製食用酒精。

●特色：由蒸餾後調和精製食用酒精製成，料理皆適用。它在烹飪中能有效去腥增香，尤其適合日常需要用大量米酒的料理像是麻油雞、薑母鴨等比起來更經濟實惠。

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●適合用法：日常烹飪，燉煮、炒菜時使用。

紅標純米料理米酒

●酒精濃度：19.5%。

●成分：米。

●特色：100%純米發酵製成，這款米酒強調天然與純正，沒有添加食用酒精。它的味道比較濃郁，適合對料理風味要求高的人，尤其在需要提升米酒香氣的燉煮中很有幫助。

●適合用法：精緻料理、燉煮、需要提升風味的菜餚。

紅標米酒水

●酒精濃度：0.51%。

●成分：米。

●特色：米酒水去除了大部分的酒精，帶有一點點酒香，特別適合希望烹調有些酒香但又不要太多酒精的人，但她發現，很多人坐月子時米酒入菜會挑這款，提醒懷孕、坐月子時酒能不碰就不要碰，雖然米酒水酒精濃度低，但也不是零。即使久煮會煮掉一些些酒精，但也不是全部揮發掉。

程涵宇舉例，以人每天喝水2000ml來算，以高標情況假設產婦都喝米酒水，2000ml的米酒水大約會喝進10ml的酒精，等於喝進近2/3罐的350毫升啤酒（啤酒酒精濃度為5%），等於讓產婦在乾杯。

●適合用法：需要低酒精的烹飪用途。

米酒頭

●酒精濃度：34%。

●成分：米。

●特色：米酒頭是米酒蒸餾時的精華部分，酒精濃度高達34%，適合用於藥酒或是當作基底酒來調製其他飲品。此外，在某些需要高酒精含量的菜餚中，它也能發揮絕佳的風味作用。

●適合用法：藥酒基底、烹飪或調製高酒精飲品。

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