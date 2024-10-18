健康網》配螃蟹並不「柿」中毒！ 營養師破解3迷思

營養師表示，一顆240克柿子，大約是2份水果，建議一天一顆剛剛好。有血糖控制問題者，建議一次不吃超過半顆；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天是柿子的季節，許多人喜歡柿子的甜美風味，但也有不少疑問和迷思。好食課營養師Lexie張宜臻在臉書粉專「好食課」發文解惑，如果柿子沒有軟爛、發出臭味，只有黑斑是可以吃的；適量食用成熟的柿子，不至於有胃柿石；柿子配螃蟹並不會中毒，只是可能有消化不良的問題。另外，以上都是跟柿子中的單寧酸有關。

有黑斑的柿子能吃嗎？

張宜臻提到，柿子表面或果肉出現黑斑，可能是因為高溫，或單寧酸氧化的結果。如果柿子沒有軟爛、發出臭味，是可以安心食用的！

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空腹吃柿子會結石？

張宜臻指出，柿子中的單寧酸容易和胃酸作用，產生凝結物。過去臨床會有胃柿石的問題，主要是因為空腹，加吃過多未成熟的柿子所致；當柿子成熟，可溶性單寧酸量也會相對減少，因此適量食用，是不至於腸胃不適的。

柿子+螃蟹會中毒？

張宜臻說，並不是中毒！有些人吃柿子配螃蟹，會有肚子痛的問題，主要是因柿子中的單寧酸，會與蛋白質結合，形成凝塊，而有消化不良的問題。所以胃腸敏感的人，建議分開食用，以免不適。

食用建議

●挑選熟軟的柿子，減少單寧酸含量。

●去皮以後再食用，可以減少一些單寧酸。

●一次別吃太多，一顆240克柿子，大約是2份水果，建議一天一顆剛剛好；有血糖控制問題者，建議一次不吃超過半顆。

●建議腸胃敏感者，柿子和高蛋白質食物（如：豆魚蛋肉、奶類）要分開吃，避免腸胃不適。

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