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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》親密關係「卡彈」4成因 脊損、糖尿病都上榜

2024/10/16 21:48

無法射精同樣會影響性生活和諧，甚至影響生育；圖為情境照。（圖取自freepik）

無法射精同樣會影響性生活和諧，甚至影響生育；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性事中，讓男人困擾的不只陽痿、早洩，射不出來同樣令人煩惱。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享無法射精的4種原因：除了心理、藥物，脊髓損傷與糖尿病也都上榜。

●心理：和延遲射精一樣，無法射精的朋友有部分是深受心情所困。真正的渣男是射後不理，而無法射精的男性朋友，可能是害怕懷孕而射不出來，也可能有其他的擔憂，或者是情感上的問題。

●藥物：服藥是為了治療疾病，不過部分藥物的副作用，也可能干擾著人體的其他功能。如抗憂鬱藥物、抗高血壓藥物，在治療這些疾病的同時，也都可能引發副作用，使得性功能出現短暫障礙。

●脊髓損傷：脊髓損傷不僅有機率造成神經失常，半身、全身癱瘓皆有發生的可能。在這樣的情況下，即便透過復健恢復日常生活功能，性能力上仍有勃起、射精的困擾。

●糖尿病：糖尿病除了心血管慢性疾病外，還會引發神經病變，使得性功能出現障礙，無法勃起、無法射精，都是常見症狀。

無法射精常是「男」言之隱，醫師建議民眾可先嘗試自我了解原因，再尋求醫師協助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

無法射精常是「男」言之隱，醫師建議民眾可先嘗試自我了解原因，再尋求醫師協助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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