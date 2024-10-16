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藍白卡總預算 陳時中：變相讓健保點值變低

2024/10/16 15:21

明年度中央政府總預算案遭卡關，行政院政務委員陳時中以健保點值為例，指總預算新增607億元醫療預算，若不執行，最終壓力還是回到健保，也是將變相讓點值變低。（資料照）

明年度中央政府總預算案遭卡關，行政院政務委員陳時中以健保點值為例，指總預算新增607億元醫療預算，若不執行，最終壓力還是回到健保，也是將變相讓點值變低。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕明年度中央政府總預算案遭卡關，藍白提出原民禁伐補償、公糧收購費用、健保點值等費用增加的條件。行政院政務委員陳時中以健保點值為例，指總預算新增607億元醫療預算，若不執行，最終壓力還是回到健保，也是將變相讓點值變低，「一方面喊增加點值，一方面讓政府已努力的不通過，怎麼說是為了健保點值？」

陳時中今（16）日接受YahooTV《齊有此理》網路節目專訪，談到總預算時說，這次在總預算裡面特別有編了607億元，是今年新編，「換句話說，總預算如果沒有過，這607億元沒辦法動」。

陳時中說，這607億包含了深耕台灣的60億元、補足健保不足的有338元億，還有癌症篩檢有86億元、大家醫計畫有46億元、優化兒童醫療有26億元、心理韌性有大概8.9億元，然後三高的防治大概有22億元，還有智慧醫療有14億元。

陳時中強調，如果說總預算不夠可以照以前的規模來動用，但這些600多億元就沒辦法動了，「一方面要喊要增加點值，一方面讓已經有編了、政府已經努力的部分，不願意讓它通過、也不願意來討論，怎麼會說是為了健保的點值？」

陳時中指出，他相信健保的費用經過30年來，尤其這幾年壓力特別大，因為新藥突然變得很多，科技進步讓很多救命的藥都出來了，「這些一下增加的費用相當的大，對醫療界壓力很大」。

陳時中指出，健保費用這幾年壓力特別大，因為新藥突然變得很多，這些一下增加的費用相當的大，對醫療界壓力很大。（資料照）

陳時中指出，健保費用這幾年壓力特別大，因為新藥突然變得很多，這些一下增加的費用相當的大，對醫療界壓力很大。（資料照）

另外，陳時中也提到，新冠肺炎在去年、前年對大家壓力很大，他在當部長的時候，在第五類的時候這些費用是由公務預算支應，等到變成第四類之後就回歸到一般醫療，變成健保要給付，這些就對點值形成壓力。

陳時中說，明年開始傳染病的部分應該會稍微降低，不會像今年跟去年仍然維持麼高，「如果仍然麼高，政府還是要想辦法，如果那個沒有變高，現在點值的壓力在新編的公務預算，加上今年的成長率如果盡量拉高一點，然後加上醫界的共識，怎麼樣有一個良善、有品質的管理，相信讓點值變高一點是有可能的」。

陳時中表示，點值有分浮動、固定兩種，目前合在一起平均來看，在低的時候也低到0.90、0.89，在去年第三季來講也約略0.95。若卡中央政府總預算，要給健保的錢進不來，就更不可能達到他們要求的，新編的預算中包括了國家癌症計畫86億、三班護病比的補貼無法執行，也是變相的讓點值變低。

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