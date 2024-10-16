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健康網》服用抗生素容易拉肚子？ 小心「偽膜性腸炎」

2024/10/16 20:11

醫師指出，長期或過量使用抗生素會導致壞菌異常增殖，損傷腸壁，造成嚴重的腸道發炎和潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長期或過量使用抗生素會導致壞菌異常增殖，損傷腸壁，造成嚴重的腸道發炎和潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕服用抗生素沒多久就開始拉肚子？大腸直腸外科醫師陳威佑表示，長期或過量使用抗生素時，腸道中的益生菌會被消滅，導致壞菌異常增殖，損傷腸壁，造成嚴重的腸道發炎和潰瘍，甚至形成偽膜，這就是偽膜性腸炎。提醒不要自行隨意使用抗生素，治療期間避免刺激性食物，也可搭配服用益生菌。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文說明，抗生素在消滅有害細菌的同時，也會殺死一些對身體有益的細菌，特別是腸道中的「好菌」，這些菌群在健康的腸道功能中扮演著關鍵角色。正常的腸道菌群有助於消化和吸收食物，產生維生素，並保護腸道不被病原菌入侵。

他表示，當抗生素消除了這些有益菌時，腸道環境可能被快速生長的「害菌」佔據，導致菌叢生態不平衡，造成腸道功能失調。此外，可保護腸道壁的益生菌變少，讓水分和電解質更容易穿透腸壁流失，進而引發腹瀉症狀 。

他指出，當我們長期使用抗生素或過量使用某些強效抗生素時，腸道中的益生菌會被消滅，導致一種叫做艱難梭菌（Clostridium difficile, C. diff）的壞菌異常增殖。這種細菌會產生毒素，損傷腸壁，造成嚴重的腸道發炎和潰瘍，甚至形成偽膜，這就是偽膜性腸炎 。

偽膜性腸炎5症狀

●水樣腹瀉：病患會感到排便急迫，且次數頻繁，糞便呈水樣狀 。

●腹部絞痛：感到腹部劇烈疼痛 。

●發燒和脫水：持續的腹瀉可能導致體內水分和電解質大量流失，進而引發發燒和脫水現象。

●血便或黏便：在某些患者中，糞便中可能會出現血液或黏液。

●大腸內出現發炎性黃色斑塊：這是偽膜性腸炎的特徵，黃色斑塊就是所謂的「偽膜」，它們是由發炎、壞死的細胞組織和纖維蛋白形成的，需要透過大腸鏡檢查才能發現 。

醫師提醒，不要自行使用抗生素，應該在醫師的指導下根據病情選擇合適的藥物和劑量；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，不要自行使用抗生素，應該在醫師的指導下根據病情選擇合適的藥物和劑量；圖為情境照。（圖取自freepik）

3招預防抗生素引發的腹瀉

●正確使用抗生素：不要自行隨意使用抗生素，應該在醫師的指導下根據病情選擇合適的藥物和劑量。避免過度使用或濫用抗生素，這樣可以減少對腸道菌群的破壞。

●服用益生菌：當使用抗生素時，考慮搭配服用益生菌，幫助維持腸道內的有益菌，減少壞菌的增長，從而預防腹瀉的發生。

●注意飲食：在抗生素治療期間，避免刺激性食物，選擇易消化的食物，如白飯、湯類等，有助於減少腹瀉的不適。

陳威佑指出，在醫師指導下合理使用抗生素並保持腸道健康，是防止腹瀉的關鍵。如果你或親友在使用抗生素後，出現嚴重的腹瀉或腹痛，特別是伴隨發燒或血便，這可能是偽膜性腸炎的警訊 ，應該立即就醫，以獲得適當的診斷和治療。

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