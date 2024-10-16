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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

嘴歪失語又肢體無力快送醫 腦中風動脈取栓術及時救命

2024/10/16 14:04

東元醫院神經內科主治醫師蔡坤璋指出，「腦中風動脈取栓術」適用於24小時內大血管堵塞的患者，治療中需盡可能避免損傷血管，慎防引發致命的腦出血或相關併發症。（記者廖雪茹攝）

東元醫院神經內科主治醫師蔡坤璋指出，「腦中風動脈取栓術」適用於24小時內大血管堵塞的患者，治療中需盡可能避免損傷血管，慎防引發致命的腦出血或相關併發症。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕56歲王先生被妻子發現倒臥在廁所門口，無法言語且右側肢體無力，緊急送急診時，已呈現半昏迷狀態，經醫院電腦斷層診斷為急性大腦動脈栓塞（缺血性腦中風），緊急執行「腦中風動脈取栓術」，耗時37分鐘取出堵塞腦部的血栓，成功將男子救回一命。

另患有糖尿病的67歲黃女士，也被家人發現無法表達且右側肢體完全無力，眼睛目視向左偏，送醫診斷為中大腦動脈阻塞導致重度腦中風，並立即執行取栓術搶回一命。黃女士術後恢復狀況良好，兩週內康復，後續接受門診復健，生活可自理。

東元綜合醫院神經內科主治醫師蔡坤璋表示，上述兩個案到院時，經由影像檢查認定為大腦動脈阻塞，因無法確認真正中風發生的起始點，不建議注射靜脈血栓溶解劑；考量血栓溶解劑需在發病4.5小時內使用，以達到最佳效益，且對於大血管阻塞的打通率較不理想，因此「腦中風取栓團隊」判斷應立即執行取栓手術，採用減少腦血管損傷的手法抽吸血栓，順利打通血管。

56歲王先生經電腦斷層診斷為急性大腦動脈栓塞，東元醫院腦中風取栓團隊緊急執行腦中風動脈取栓術，耗時37分鐘取出堵塞腦部的血栓，成功救回一命。（東元醫院提供）

56歲王先生經電腦斷層診斷為急性大腦動脈栓塞，東元醫院腦中風取栓團隊緊急執行腦中風動脈取栓術，耗時37分鐘取出堵塞腦部的血栓，成功救回一命。（東元醫院提供）

兩個案阻塞的血管都是中大腦動脈，王先生的腦部血管取栓後發現有重度狹窄；黃女士腦中風主因為陣發性心房顫動，常因自律神經失調，導致睡覺時好發而引起腦部血管栓塞。

蔡坤璋指出，「腦中風動脈取栓術」適用於24小時內大血管堵塞的患者。手術過程，醫師會從病人鼠蹊部的股動脈進行穿刺，將取栓導管或支架沿著腹主動脈通過主動脈弓到頸動脈或椎動脈，再抵達腦部阻塞的血管區域，進行抽吸血栓或支架取栓，治療中需盡可能避免損傷血管，慎防引發致命的腦出血或相關併發症，尤其遇到病人血管壁薄、彎曲或鈣化時，導管需克服各種阻力，才能精準、安全地進行血栓移除。

蔡坤璋提醒，早期預防與救治時間賽跑是大腦存活的關鍵！當病人出現口角歪斜、言語不清、失語、肢體活動障礙、感覺障礙、視力下降、視野缺損、眩暈、吞嚥困難，甚至意識障礙、昏迷等，應第一時間送醫，力爭在最短時間內打通血管挽救功能障礙。

「腦中風動脈取栓術」。（東元醫院提供）

「腦中風動脈取栓術」。（東元醫院提供）

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