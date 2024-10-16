自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

機上打造空中加護病房 接回心衰竭台商治療保命

2024/10/16 13:04

國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕53歲台商顏先生今年8月在中國發生心肌梗塞病危住院，裝上主動脈氣球幫浦（IABP）調節血流灌注量，且心肌受損嚴重，呈現心衰竭，也用上葉克膜（ECMO）續命，最後決定回台治療，醫療專機打造出「飛行加護病房」接人，為我國國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO，創下台灣空中醫療新里程碑，患者也順利置換如電影「鋼鐡人」材質的心室輔助系統，成功保命。

振興醫院副院長殷偉賢表示，顏先生在中國一開始出現頭痛、冒冷汗及食慾不振等症狀，且喘、胸悶，在當地就醫，後續病情直轉急下，發生心室頻脈，電擊搶救多次，裝上IABP，加上出狀況的是最大條的左前降支冠狀動脈，心肌大面積壞死而有心衰竭用上葉克膜。

「我一定要把他帶回台灣！」顏太太回想，當時下定決心回台治療，但打聽很多醫院都不願接手，學護理的女兒求助振興醫院後，院長魏崢指派醫師與人在中國的她視訊，直言好怕醫院拒絕，如果拒絕了，真的不知該怎麼辦，所幸最後院方同意收治，心想「我先生有救了」，卻又碰上如何將人載回台灣的難題。

原本國籍緊急醫療救援專機，並未載運過同時使用IABP與ECMO病人的經驗，因為要克服的困難很多，除了兩岸醫療儀器所使用的電壓及規格不同，且IABP需耗費300瓦，ECMO則需耗費200瓦，幾乎達專機能負荷的上限，且專機空間有限，置放2項維生設備也是一大挑戰，同時要克服高空飛行氣壓可能對病患缺氧的影響，以及隨機醫師必須熟諳這2台儀器的操作與血流動力的維持。

最後由飛特立航空醫療專機打造一個「飛行加護病房」的環境下，並在梧棲童綜合醫院急診團隊護送下，順利於8月20日將病人送抵台北松山機場，也緊急協調租借華信航空機棚，在棚內進行飛機與救護車的患者接駁作業，之後順利載送至振興醫院，住進心臟加護病房。

魏崢指出，顏先生到院後，經心臟超音波檢查發現心臟功能只剩10%左右，心衰竭嚴重，需要心臟移植，但在等待過程中，已發生感染狀況，最後決定放手一搏，嘗試「心伴左心室輔助系統」（LVAS）。術後隔天，病人就可以坐起來了，不再發燒，肺部感染狀況也改善許多。

魏崢解釋，LVAS最主要的組件是1個可植入病人胸腔中的幫浦，由鈦金屬製成，材質如電影「鋼鐡人」的人工心臟，運作原理為藉由內部葉片旋轉產生血流，不用傳統的軸承，而能輕易地「漂浮」於血流中，如同心臟中有個小「心」。除了植入體內的幫浦外，還包括體外的控制器，可充電電池、電池充電器、電源供應器等組件，每組電池可為幫浦提供長達17至21小時電力。

顏先生說，從昏迷躺進醫院，如今可以健康踏實地用雙腳牽著妻兒的手走出醫院，實在非常感恩。

顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中