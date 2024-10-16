機上打造空中加護病房 接回心衰竭台商治療保命

國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕53歲台商顏先生今年8月在中國發生心肌梗塞病危住院，裝上主動脈氣球幫浦（IABP）調節血流灌注量，且心肌受損嚴重，呈現心衰竭，也用上葉克膜（ECMO）續命，最後決定回台治療，醫療專機打造出「飛行加護病房」接人，為我國國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO，創下台灣空中醫療新里程碑，患者也順利置換如電影「鋼鐡人」材質的心室輔助系統，成功保命。

振興醫院副院長殷偉賢表示，顏先生在中國一開始出現頭痛、冒冷汗及食慾不振等症狀，且喘、胸悶，在當地就醫，後續病情直轉急下，發生心室頻脈，電擊搶救多次，裝上IABP，加上出狀況的是最大條的左前降支冠狀動脈，心肌大面積壞死而有心衰竭用上葉克膜。

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「我一定要把他帶回台灣！」顏太太回想，當時下定決心回台治療，但打聽很多醫院都不願接手，學護理的女兒求助振興醫院後，院長魏崢指派醫師與人在中國的她視訊，直言好怕醫院拒絕，如果拒絕了，真的不知該怎麼辦，所幸最後院方同意收治，心想「我先生有救了」，卻又碰上如何將人載回台灣的難題。

原本國籍緊急醫療救援專機，並未載運過同時使用IABP與ECMO病人的經驗，因為要克服的困難很多，除了兩岸醫療儀器所使用的電壓及規格不同，且IABP需耗費300瓦，ECMO則需耗費200瓦，幾乎達專機能負荷的上限，且專機空間有限，置放2項維生設備也是一大挑戰，同時要克服高空飛行氣壓可能對病患缺氧的影響，以及隨機醫師必須熟諳這2台儀器的操作與血流動力的維持。

最後由飛特立航空醫療專機打造一個「飛行加護病房」的環境下，並在梧棲童綜合醫院急診團隊護送下，順利於8月20日將病人送抵台北松山機場，也緊急協調租借華信航空機棚，在棚內進行飛機與救護車的患者接駁作業，之後順利載送至振興醫院，住進心臟加護病房。

魏崢指出，顏先生到院後，經心臟超音波檢查發現心臟功能只剩10%左右，心衰竭嚴重，需要心臟移植，但在等待過程中，已發生感染狀況，最後決定放手一搏，嘗試「心伴左心室輔助系統」（LVAS）。術後隔天，病人就可以坐起來了，不再發燒，肺部感染狀況也改善許多。

魏崢解釋，LVAS最主要的組件是1個可植入病人胸腔中的幫浦，由鈦金屬製成，材質如電影「鋼鐡人」的人工心臟，運作原理為藉由內部葉片旋轉產生血流，不用傳統的軸承，而能輕易地「漂浮」於血流中，如同心臟中有個小「心」。除了植入體內的幫浦外，還包括體外的控制器，可充電電池、電池充電器、電源供應器等組件，每組電池可為幫浦提供長達17至21小時電力。

顏先生說，從昏迷躺進醫院，如今可以健康踏實地用雙腳牽著妻兒的手走出醫院，實在非常感恩。

顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

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