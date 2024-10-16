健康網》5口臭看出健康警訊！ 醫：「這味道」恐是肝不好

醫師提醒，口腔苦臭雖然常見，但可能涉及多種健康問題，不可忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口臭頻傳令人尷尬，但也可能是健康警訊！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，透過不同氣味口臭，提早發現潛在疾病，無論是硫磺味、酸臭、苦澀、甜味／腐爛水果味，或是魚腥味的口臭，都是身體在向我們發出訊號，舉例來說，口臭帶有苦味，可能與肝臟相關疾病有關，若發現持續異常口氣，建議及早尋求專業醫師診斷，以免影響健康。

●硫磺味：通常是由硫化物化合物引起的，這類氣味常見於口腔衛生差、牙齦炎和牙周病患者，當細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫，導致硫磺味。研究顯示，長期牙齦炎若不治療，可能會影響心臟健康。

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●酸臭味：酸臭的口氣，可能是胃食道逆流的徵兆。當胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會導致酸性氣味。這類患者常感到胃灼熱和食道不適，長期下來，可能增加罹患食道癌風險。

●苦澀味：口臭帶有苦味，可能與肝臟相關疾病有關。肝病患者可能同時出現黃疸和膽汁滯留，導致釋放出特有苦澀的氣味。部分研究指出，慢性肝病患者口臭的發生率較高，應及早就診，以免病情惡化。

●甜味／腐爛水果味：異常甜味／腐爛水果味的口臭，可能暗示糖尿病酮症酸中毒，1種糖尿病患者常見的併發症。當體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解，產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。

●魚腥味：可能與三甲基胺尿症（Trimethylaminuria）的代謝疾病有關！這類患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味，因此該疾病也被稱為臭魚症，多由遺傳因素引起，但可透過飲食調整減輕症狀。

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