自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》醫實測1碗白飯讓血糖飆高2次 小心「假性飢餓」

2024/10/16 11:14

醫師指出，高升糖食物，刺激胰島速大量分泌，會出現假性飢餓，一般人大概會覺得自己沒吃飽，於是又開始吃，造成不必要的熱量攝取，進一步打亂血糖、或容易變胖；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

醫師指出，高升糖食物，刺激胰島速大量分泌，會出現假性飢餓，一般人大概會覺得自己沒吃飽，於是又開始吃，造成不必要的熱量攝取，進一步打亂血糖、或容易變胖；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有沒有吃完白飯後沒多久又餓了，隨手拿出零食解饞的經驗？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說，這可能是血糖快速升降所造成的「假性飢餓」，應該是吃了高升糖食物，刺激胰島速大量分泌結果，一般人大概會覺得自己沒吃飽，於是又胡亂塞一些食物，造成不必要的熱量攝取，進一步打亂血糖、或容易變胖。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文跟影片分享他的實際測試，在早餐吃1碗160公克，熱量291大卡，碳水65.6公克，蛋白質5克，脂肪0.5克的白飯，吃完後不到半小時，就收到血糖急速上升中的警告，飯後1小時上升80單位，不僅如此，餐後2小時血糖又上升至151mg/dl，是大量攝取碳水化合物的常見現象。

蔡明劼說，白飯是升糖指數偏高的食物，果然吃下去沒多久，收到「血糖急速上升」的警告。血糖差不多在餐後1小時上衝到184mg/dl，這應該是他實測以來最高的1次，然後開始像雲霄飛車一樣急速下降。當血糖降回基準線（100mg/dl）附近，胰島素分泌會減少，但肚子裡還有一些白飯沒消化完，所以血糖又再度竄高，在餐後2小時形成第2個高峰151mg/dl。之前攝取大量碳水其實也有類似現象，只不過吃白飯曲線特別明顯。

蔡明劼提醒，在熱量攝取幾乎相同的情況下，如果能讓血糖平穩一些（不要快升快降），也許能減少飢餓感造成的胡亂進食，就會對減重有一點點幫助。即使是沒有糖尿病的人，也可能會出現快升快降的狀況，不一定是低血糖所致的飢餓感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中