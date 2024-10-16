健康網》醫實測1碗白飯讓血糖飆高2次 小心「假性飢餓」

醫師指出，高升糖食物，刺激胰島速大量分泌，會出現假性飢餓，一般人大概會覺得自己沒吃飽，於是又開始吃，造成不必要的熱量攝取，進一步打亂血糖、或容易變胖；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有沒有吃完白飯後沒多久又餓了，隨手拿出零食解饞的經驗？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說，這可能是血糖快速升降所造成的「假性飢餓」，應該是吃了高升糖食物，刺激胰島速大量分泌結果，一般人大概會覺得自己沒吃飽，於是又胡亂塞一些食物，造成不必要的熱量攝取，進一步打亂血糖、或容易變胖。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文跟影片分享他的實際測試，在早餐吃1碗160公克，熱量291大卡，碳水65.6公克，蛋白質5克，脂肪0.5克的白飯，吃完後不到半小時，就收到血糖急速上升中的警告，飯後1小時上升80單位，不僅如此，餐後2小時血糖又上升至151mg/dl，是大量攝取碳水化合物的常見現象。

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蔡明劼說，白飯是升糖指數偏高的食物，果然吃下去沒多久，收到「血糖急速上升」的警告。血糖差不多在餐後1小時上衝到184mg/dl，這應該是他實測以來最高的1次，然後開始像雲霄飛車一樣急速下降。當血糖降回基準線（100mg/dl）附近，胰島素分泌會減少，但肚子裡還有一些白飯沒消化完，所以血糖又再度竄高，在餐後2小時形成第2個高峰151mg/dl。之前攝取大量碳水其實也有類似現象，只不過吃白飯曲線特別明顯。

蔡明劼提醒，在熱量攝取幾乎相同的情況下，如果能讓血糖平穩一些（不要快升快降），也許能減少飢餓感造成的胡亂進食，就會對減重有一點點幫助。即使是沒有糖尿病的人，也可能會出現快升快降的狀況，不一定是低血糖所致的飢餓感。

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