同樣肺腺癌！ 醫：寶媽和汪建民差在及早發現治療

國健署提供肺癌家族史及重度吸菸者可接受低劑量電腦斷層檢查，及早發現治療，政府每2年1次免費補助。（林新醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藝人汪建民罹肺腺癌4期過世，享年56歲，前女友「寶媽」2019年健檢時發現罹患肺腺癌，早期發現，開刀切除已無大礙，林新醫院胸腔內科醫師鄭世文指出，肺癌是全球新發生人數第2高、死亡人數最高的癌症，也是全球疾病第6大死因，去年在國內也是癌症死亡人數之冠，提醒肺癌家族史及重度吸菸者可接受低劑量電腦斷層檢查，及早發現治療，政府每2年1次免費補助。

汪建民於去年11月確診肺腺癌4期，且癌細胞已擴散至骨頭及腦部等處，後接受多次化療，10月8日癌逝。鄭世文說，早期肺癌幾乎沒有症狀，大多是經由健檢的影像檢查意外發現，當出現咳嗽、胸悶胸痛、體重減輕或食慾變差等症狀時通常都已經是第3、4期，汪建民的好友資深藝人「寶媽」，於2019年健檢時發現罹患肺腺癌，因屬早期發現，開刀切除已無大礙。而汪建民發現時已為4期只存活了9個月，令人不勝唏噓。

請繼續往下閱讀...

2021年癌登資料顯示，我國早期肺癌佔約3成，晚期個案佔6成以上，每2個個案就有1個發現已經4期，不同時期存活率差距甚大，0期及1期的早期肺癌，5年存活率達9成以上，但第4期就急速降至1成。

為及早發現肺癌，國民健康署採用目前具國際實證、被認為是早期檢測肺癌的一個有效工具─低劑量電腦斷層（LDCT）掃描。自2022年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，台灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

鄭世文指出，根據國健署統計，截至今年6月30日府補助LDCT篩檢出的1401名肺癌個案中，有1005人具肺癌家族史，351人為重度吸菸者，45人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者，檢查結果數據表現，具肺癌家族史有89.5%為0期至2期、3期及4期僅占約7.5%；而重度吸菸者早期發現比率約為66.4%、晚期發現比率約為28.5%，與2021年癌登紀錄晚期個案佔6成以上比較，肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查能夠及早發現早期的肺部異常，顯著降低肺癌相關的死亡率。

肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查只要符合篩檢條件、掛號後由醫師開檢查單，基本上當天都可以安排施作。檢查過程約10分鐘，不需禁食、亦不用抽血或施打顯影劑，方便快速。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法