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健康網》一杯珍奶=28顆糖！ 童喝過量含糖飲料恐長不高

2024/10/15 19:15

許書華指出，一杯700毫升的珍珠奶茶有超過500大卡的熱量，相當於28顆糖的糖分；示意圖。（圖取自photoAC）

許書華指出，一杯700毫升的珍珠奶茶有超過500大卡的熱量，相當於28顆糖的糖分；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕含糖飲料對兒童健康的危害日益引起關注，書心健康管理診所院長許書華醫師在其臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」發拍攝影片強調，根據世界衛生組織的建議，兒童每日糖分攝取量應控制在30公克以下。然而，根據國中學生健康行為調查結果顯示，超過55%的國中生每天至少喝2杯含糖飲料，95%的學生每天飲用至少1杯含糖飲料，呼籲家長應謹慎控制孩子攝取糖分的量。

許書華指出，一杯700毫升的珍珠奶茶含有超過500大卡的熱量，相當於28顆糖的糖分。過量攝取糖分不僅會導致肥胖，還會增加糖尿病和代謝症候群的風險，甚至會影響生長激素的分泌，對於兒童的身高發展非常不利。

此外，糖分與蛋白質結合形成的糖化中產物會隨著血液流動，導致身體慢性發炎。更嚴重的是，過多的糖分攝取可能會損害兒童的學習力和記憶力，並導致情緒波動。

許書華提醒家長，為了孩子的健康，應該鼓勵他們多喝白開水，養成從小健康飲食的習慣，既經濟又對身體有益。家長應共同努力，幫助孩子遠離含糖飲料的危害。

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