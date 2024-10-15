自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》橄欖油滋潤皮膚！ 醫曝變美4飲食：鎖水靠「它」

2024/10/15 19:47

吳易儒說，杏仁、核桃等堅果，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障，讓肌膚更加光滑柔嫩；示意圖。（圖取自photoAC）

吳易儒說，杏仁、核桃等堅果，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障，讓肌膚更加光滑柔嫩；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃健康脂肪不但能保濕，還能讓肌膚更加光滑、有彈性！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，很多人只專注外在保養，卻忽略飲食對肌膚的影響。如酪梨預防老化、橄欖油滋潤皮膚、堅果鎖水又能強化皮膚屏障、鮭魚增加皮膚彈性。

吃對東西讓肌膚光滑水嫩

●酪梨

酪梨含有豐富的單元不飽和脂肪酸，能保護肌膚細胞、提升彈性，還能抗氧化，預防老化。每天半顆酪梨，就能給肌膚充足的養分。

●橄欖油

橄欖油是天然的保濕劑，富含維生素E和抗氧化劑。不僅能夠對抗自由基傷害，還能從內而外滋潤皮膚，讓肌膚持久保濕。

●堅果

杏仁、核桃等堅果，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障，讓肌膚更加光滑柔嫩。每天一小把堅果，吃出好肌膚。

●鮭魚

富含Omega-3的鮭魚不只對心臟好，還能抗發炎、增加皮膚彈性，幫助抵禦紫外線損害，擁有健康光澤的肌膚！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中