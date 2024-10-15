健康網》橄欖油滋潤皮膚！ 醫曝變美4飲食：鎖水靠「它」

吳易儒說，杏仁、核桃等堅果，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障，讓肌膚更加光滑柔嫩；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃健康脂肪不但能保濕，還能讓肌膚更加光滑、有彈性！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，很多人只專注外在保養，卻忽略飲食對肌膚的影響。如酪梨預防老化、橄欖油滋潤皮膚、堅果鎖水又能強化皮膚屏障、鮭魚增加皮膚彈性。

吃對東西讓肌膚光滑水嫩

●酪梨

酪梨含有豐富的單元不飽和脂肪酸，能保護肌膚細胞、提升彈性，還能抗氧化，預防老化。每天半顆酪梨，就能給肌膚充足的養分。

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●橄欖油

橄欖油是天然的保濕劑，富含維生素E和抗氧化劑。不僅能夠對抗自由基傷害，還能從內而外滋潤皮膚，讓肌膚持久保濕。

●堅果

杏仁、核桃等堅果，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障，讓肌膚更加光滑柔嫩。每天一小把堅果，吃出好肌膚。

●鮭魚

富含Omega-3的鮭魚不只對心臟好，還能抗發炎、增加皮膚彈性，幫助抵禦紫外線損害，擁有健康光澤的肌膚！

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