高價藥費難負擔 翻轉「乳癌大魔王」盼健保支援

柔柔（右1）分享治療經驗，高雄市乳癌防治衛教學會理事長侯明鋒（左3）指出，要突破乳癌死亡率困境，除了早篩外，精進「早期治療」更是關鍵。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕正值青春年華的柔柔在竹科工作，過去健檢完全沒紅字，卻在29歲生日前夕，摸到左側乳房有硬塊，檢查確診第二期高風險三陰性乳癌，在醫師建議下，接受術前免疫治療搭配化療，腫瘤從2.8公分縮至0.5公分，轉移淋巴結的4顆腫瘤也完全消失，術後再接受免疫治療維持療效，穩定控制中。柔柔坦言，2年來自費費用高達500至600萬元，若非科技業收入和商業保險支援，恐難負擔。

10月是國際乳癌關懷月，高雄市乳癌防治衛教學會理事長侯明鋒在記者會上指出，與歐美乳癌死亡率下降的趨勢相較，台灣乳癌死亡率卻不降反升，要突破困境，除了早期篩檢與確診，精進「早期治療」更是關鍵。然而，在各種乳癌類型中，被視為是乳癌大魔王的「三陰性乳癌」，目前針對早期治療，健保僅給付化療，治療選項有限，是早期乳癌中的治療缺口。

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高醫附設中和紀念醫院副院長陳芳銘說，三陰性乳癌因ER、PR與HER2三種受體表現陰性，過去主要靠化療，但由於癌細胞惡性度高，5年內復發風險近3成，特別是腫瘤介於1至2公分且合併淋巴轉移，或腫瘤大於2公分的高風險早期三陰性乳癌族群，復發率更高，且復發後存活率低。

「這是有史以來最接近可治癒三陰性乳癌的時刻！」陳芳銘表示，最新國際指引建議術前進行8次免疫化療，術後再接受9次免疫治療，可提高病理完全緩解率，縮小腫瘤以減少手術範圍，術後輔助免疫治療則有助清除殘餘癌細胞。2024年歐洲腫瘤學學會大會最新研究也顯示，這種治療方式比傳統化療可降低5年疾病惡化和復發風險近4成，整體死亡率下降約3成5，尤其亞洲族群更具有治療潛力。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，早期三陰性乳癌除了化療外，現在已有免疫藥物合併化療的治療選項，且被納入國際指引，但至今仍未納入健保給付，對年輕病友來說，每年上百萬的藥費是沉重負擔，許多人因此放棄自費治療，期盼政府加速與國際接軌，翻轉乳癌大魔王。

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