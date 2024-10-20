健康網》吃夠蛋白質助減重！ 份量換算圖鑑一次看

營養師指出，每日蛋白質攝取量不足，就會無限渴望食物，導致脂肪增加、體重上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重老是失敗？可能是蛋白質沒吃夠！營養師黃靖淳表示，每日蛋白質若攝取量不足，就會無限渴望食物，導致脂肪增加、體重上升。因此建議一般成人1天要吃體重（公斤）×0.8克的蛋白質，甚至有在健身者，每日要吃到體重（公斤）×1.2-1.6克的蛋白質。而1份豆魚蛋肉類為7克蛋白質，約等同於1杯190c.c.豆漿、半盒嫩豆腐。

黃靖淳在臉書專頁發文分享，蛋白質沒吃足，就會有「沒吃飽」的錯覺，這也是為什麼飯後總想來點水果、甜點，幾口下去一不小心就超過今晚的配額。不是說不能吃，但想瘦下來，先抓對飲食份量！

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營養師整理出常見富含蛋白質食物相對應之份量。（圖取自Cofit 我的專屬營養師）

到底吃多少蛋白質才夠？黃靖淳說明，基本上成人1天要吃體重（公斤）×0.8克的蛋白質。依據不同活動量，會再進一步給予相對的建議，像是低活動量者，每日攝取體重（公斤）×0.8克；中等活動量建議每日攝取體重（公斤）×1.0克；高活動量或是有健身需求者，應每日攝取體重（公斤）×1.2-1.6克的蛋白質。

那麼1份蛋白質該如何計算？黃靖淳解釋，1份豆魚蛋肉類為7克蛋白質，等於3隻白蝦、1顆雞蛋、1杯190c.c.豆漿、半盒嫩豆腐、3匙毛豆（50克）、3片火鍋肉片。

黃靖淳舉例，1名60公斤的上班族女性，每天至少要吃60×0.8＝48克的蛋白質，而一份蛋白質為7克，表示一天至少吃到約7份的量！建議可將要攝取的份量分散在三餐中，以「早餐2：午餐3：晚餐2」做分配。

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