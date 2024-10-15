烏日林新醫院辦冰淇淋饗宴 院長親舀500杯慰勞員工

烏日林新醫院醫護人員感受到林明輝（右）用心。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日林新醫院為烏日高鐵特區420床大型醫院，院長林明輝為急診專科醫師，在院內舉辦冰淇淋饗宴會，用為病人開刀的手親舀近5百杯冰慰勞醫護人員，由於平時帶領急重症團隊，林明輝體力好頻問「還要嗎」，患者也感染到歡樂氣氛直呼「好溫馨」。

烏日林新醫院積極準備衛福部113年度緊急醫療能力分級評定及醫院評鑑暨教學醫院評鑑，院內今天舉辦「甜在你心－冰淇淋饗宴」慰勞員工，由林明輝帶領醫療副院長李傑哲及各級主管手舀冰淇淋，超過5百名醫護、醫事及行政員工享用十種口味哈根達斯冰品，在馬卡龍色調奶油及繽紛色造型氣球空見下，享受片刻甜蜜歡聚時光。

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林明輝為急診及重症醫學專科醫師，常帶領團隊為患者進行心臟超音波、支氣管鏡及葉克膜治療，林明輝表示，醫護人員長期處在高壓狀態，尤其今年挑戰評鑑任務，始終團結發揮專業精神通過考驗，在急診、微創、高級健檢及急診、癌症治療領域持續精進，「員工是最珍貴的資產」。

許姓行政人員說，院長於2018年12月接任後，推動員工生日免費健檢，也舉辦健康有氧舞蹈、瑜伽課程、卡拉OK歌唱比賽，讓員工享受身心健康照顧，「醫院真的太有心，難忘這份含在嘴中的甜蜜。」

烏日林新醫院舉辦冰淇淋饗宴。（記者黃旭磊攝）

烏日林新醫院院長林明輝（右）舀上百杯冰慰勞醫護人員。（記者黃旭磊攝）

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