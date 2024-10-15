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健康 > 杏林動態

幫助提升南迴醫療 台東縣長訪高醫致謝

2024/10/15 11:57

縣長饒慶鈴與立委黃建賓、南迴線議員拜會並感謝高醫。（縣府提供）

縣長饒慶鈴與立委黃建賓、南迴線議員拜會並感謝高醫。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕高雄醫學大學（高醫）與台東地區的醫療機構長期合作，特別是在台東縣內醫療資源較匱乏的大武地區，多年支援大武鄉衛生所，提供醫療專業人員、設備和技術支援。昨台東縣長饒慶鈴率隊與由黃建賓立委、南迴線4名議員前往高醫拜訪，針對大武專科門診、急重症處理、轉診、地方需求及醫療照護經驗等議題展開深度交流與分享，持續為東部地區民眾健康盡一份心力。

饒慶鈴表示，台東縣整體規劃發展下，全縣平均餘命逐年增加，為落實健康平權，消弭目前台東的醫療困境，積極以「醫療在地化」、「救護即時化」、「照護社區化」為政策目標，縮短城鄉間的醫療落差，以改善偏遠地區居民的健康福祉。

台東縣衛生局說明，感謝多年來高雄醫學大學附設中和紀念醫院人員，不畏颳風下雨和漫漫長路優化台東偏鄉地區醫療資源，高醫在台東的醫療貢獻，除了派遣專業人員進駐大武衛生所，提供24小時緊急醫療服務、11科的專科門診及3科特別門診外，更透過遠距醫療技術，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科服務，讓偏鄉患者能夠與醫學中心的專科醫師進行線上診斷，減少地理環境限制對患者治療的影響。

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