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財金教授罹睡眠呼吸中止症 AI監測+陽壓呼吸器助好眠

2024/10/14 22:33

吳清平表示，呼吸中止症影響睡眠與健康，透過AI鼾聲分析系統與睡眠暨慢病管理系統，讓患者擺脫惱人的打鼾。（聯新國際醫院提供）

吳清平表示，呼吸中止症影響睡眠與健康，透過AI鼾聲分析系統與睡眠暨慢病管理系統，讓患者擺脫惱人的打鼾。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕70多歲知名財金系教授因長年患有呼吸中止症，不僅影響自身睡眠品質，打鼾聲更困擾枕邊人，白天容易感到疲憊、打瞌睡，思緒難以集中，經醫師診斷是重度呼吸中止症，給予陽壓呼吸器治療後，從此一夜好眠，白天也一改之前疲倦模樣。

聯新國際醫療名譽院長、高端科技睡眠中心主任吳清平指出，這名教授患者由於長期睡眠不足，記憶力明顯下降，夜晚打鼾聲如雷，如廁次數頻繁，睡眠品質很差，讓他倍感困擾。直到第一次使用呼吸器後，發現竟然可一覺睡了12個小時，坦言從未有過如此深沉的睡眠，他的妻子也欣喜地表示，多年來困擾他們的問題終於得到解決。

吳清平表示，打鼾是因為睡眠時呼吸道部份阻塞而產生的振動聲響，根據臨床資料，鼾聲大致分為3種，「輕微打呼」的聲音相對較小，對睡眠與健康較無影響；「擾人打呼」的鼾聲大，讓床伴難以忍受，且易影響睡眠品質，長期可能對健康有不良影響；較嚴重是「病症打呼」，鼾聲極大，常伴隨呼吸中止，導致缺氧、深層睡眠不足，進而引發血管硬化、高血壓、糖尿病、中風、心臟病、記憶力衰退、失智等問題。

吳清平解釋，2019年醫學界出現一張核磁共振圖，引起很大震撼，那張圖證實了人進入深層睡眠時，腦電波會變得平穩，腦部血液會減少，增加腦脊髓液沖刷大腦的空間，過程可以將腦內的廢物進行代謝，包含易導致阿茲海默症的β類澱粉蛋白、長期累積的毒素沖刷掉。「這也是睡眠不足的人，為何記憶力容易衰退，甚至造成失智的主要原因，因為腦內積存廢物，根本無法代謝」，深層睡眠非常重要，所以無論什麼因素造成打鼾，絕對不能輕忽。

吳清平與研究團隊，蒐集數百筆鼾聲資料，運用智慧醫療AI技術結合睡眠多項生理檢查（PSG）進行研究，研發出一套AI鼾聲分析系統，僅需在睡覺時錄下鼾聲資料，運用AI分析鼾聲與頻率，篩選出潛在的睡眠呼吸中止症及提供相關治療方案；此外，該團隊也與緯創醫學合作，協助共同研發運用雷達毫米波偵測收集睡覺時呼吸、心跳、胸部起伏狀況等數值，除可篩選呼吸中止症外也可監測睡眠品質。

至於該院睡眠障礙檢驗費用1000至1萬元，因不同檢查而有不同收費。

吳清平表示，呼吸中止症影響睡眠與健康，透過AI鼾聲分析系統與睡眠暨慢病管理系統，讓患者擺脫惱人的打鼾。（聯新國際醫院提供）

吳清平表示，呼吸中止症影響睡眠與健康，透過AI鼾聲分析系統與睡眠暨慢病管理系統，讓患者擺脫惱人的打鼾。（聯新國際醫院提供）

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