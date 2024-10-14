健康網》飯前做5分鐘改善攝護腺肥大 中醫教按這穴位

中醫師提醒，護腺肥大若不積極治療甚至會演變為攝護腺癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺肥大是50歲以上男性幾乎都會遇到的關卡，東港馬光中醫診所醫師劉勛奇指出，攝護腺肥大除了排尿困難，生活不便，若不積極治療甚至會演變為攝護腺癌。中醫治療會透過方劑、針灸來改善症狀。居家保健穴位，建議3餐飯前做5分鐘，敲打按摩下背脊椎兩側的腎兪穴。

中醫治療攝護腺肥大

劉勛奇表示，中醫男科的證型主要分為癃、閉、淋、痿。攝護腺肥大歸類在癃證與閉證，「癃證」指的就是排尿困難，治療藥物可以使用具有利尿效果的方劑；「閉證」則是嚴重的排尿困難最終造成尿閉不出，對於閉證的處置，可以使用具有軟堅散結功效的方劑治療，軟堅散結的意思就是讓堅固的腫大結塊能夠軟化或縮小。

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他說，中醫在治療攝護腺肥大還有一個非常有效的工具可以使用，也就是針灸治療，針灸療效不僅快速，而且幾乎不會有副作用的產生。

改善攝護腺肥大日常保健。（馬光中醫診所提供）

5招日常保健

除了藥物治療，劉勛奇也分享改善攝護線肥大日常保健。

1.平常可以多敲打按摩腎兪穴，腎兪穴的位置大概在插腰時拇指可以摸到下背兩側髖骨上方的脊椎兩側，可用手背拍打的方式來做日常按摩，3餐飯前做5分鐘。

2.飲食可適量攝取海帶類食物，少吃油炸、精緻澱粉，減少身體發炎反應。

3.勿久坐、勿憋尿、少熬夜、充足睡眠。

4.睡前做腹式呼吸除了可幫助睡眠，也可間接刺激肚臍以下穴位如氣海穴、關元穴。

5.定期排除前列腺液也有助於維持攝護腺健康，因此規律性生活對於男性保健也是不可或缺的。

東港馬光中醫診所醫師劉勛奇。（馬光中醫診所提供）

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