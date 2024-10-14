自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》令人食指大動！ 漁業署教做「蒜頭黃金蟹冬粉煲」

2024/10/14 18:09

漁業署分享，蒜頭黃金蟹冬粉煲食譜。（圖取自漁業署臉書）

漁業署分享，蒜頭黃金蟹冬粉煲食譜。（圖取自漁業署臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天是吃蟹的季節，可以試做一道，吸收蒜香以及螃蟹鮮味的冬粉美食。農業部漁業署於臉書專頁發文分享，蒜頭黃金蟹冬粉煲食譜，首先需將螃蟹剁成小塊煎至半熟；再爆香蒜蓉，加入螃蟹繼續翻炒，使其均勻混合，接著加入白菜、高湯與粉絲；等螃蟹吸收鮮甜的高湯之後，吃起來更美味。蒜頭粉絲煲風味相對輕爽，另外，可將黃金蟹換成其他蟹類喲！

黃金蟹小百科

漁業署指出，金蟹學名細點圓趾蟹，其外殼呈現出鮮明的「H」形紋路，彷彿被牛踢過一腳，因此又被稱為牛蹄蟹，當牠們經過烹飪後，外殼會變成亮麗的橘黃色，由此得名「黃金蟹」。有別於一般以蟹籠捕獲的螃蟹，牠們棲息在20到40公尺深的海域，主要使用底拖網捕撈，並在上船後迅速進行冷凍和水冰處理，以保持最佳的新鮮度。

蒜頭黃金蟹冬粉煲

材料：黃金蟹2隻、蒜苗1支、蒜頭10顆、紅蘿蔔片30克、冬粉1把、白菜100克。

調味料：鹽10克、味精少許、1000c.c.的過濾水。

製作方法：

1.將黃金蟹去殼、鰓及嘴部，剪去腳尖，肉身切成4份，清水洗淨備用。白菜切大塊狀，蒜頭整顆去皮，蒜苗斜切，冬粉泡水備用。

2.熱油鍋，放入黃金蟹，煎至表面轉紅（不用熟透），蒜頭煎至表面金黃即可。

3.鍋中放入少許油，放入蒜頭、紅蘿蔔片略拌炒，倒入過濾水轉大火，煮滾後轉小火煮3 分鐘，放入冬粉及黃金蟹轉中火，煮至蟹熟再放入蒜苗煮1 分鐘即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中