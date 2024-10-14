健康網》令人食指大動！ 漁業署教做「蒜頭黃金蟹冬粉煲」

漁業署分享，蒜頭黃金蟹冬粉煲食譜。（圖取自漁業署臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天是吃蟹的季節，可以試做一道，吸收蒜香以及螃蟹鮮味的冬粉美食。農業部漁業署於臉書專頁發文分享，蒜頭黃金蟹冬粉煲食譜，首先需將螃蟹剁成小塊煎至半熟；再爆香蒜蓉，加入螃蟹繼續翻炒，使其均勻混合，接著加入白菜、高湯與粉絲；等螃蟹吸收鮮甜的高湯之後，吃起來更美味。蒜頭粉絲煲風味相對輕爽，另外，可將黃金蟹換成其他蟹類喲！

黃金蟹小百科

漁業署指出，金蟹學名細點圓趾蟹，其外殼呈現出鮮明的「H」形紋路，彷彿被牛踢過一腳，因此又被稱為牛蹄蟹，當牠們經過烹飪後，外殼會變成亮麗的橘黃色，由此得名「黃金蟹」。有別於一般以蟹籠捕獲的螃蟹，牠們棲息在20到40公尺深的海域，主要使用底拖網捕撈，並在上船後迅速進行冷凍和水冰處理，以保持最佳的新鮮度。

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蒜頭黃金蟹冬粉煲

材料：黃金蟹2隻、蒜苗1支、蒜頭10顆、紅蘿蔔片30克、冬粉1把、白菜100克。

調味料：鹽10克、味精少許、1000c.c.的過濾水。

製作方法：

1.將黃金蟹去殼、鰓及嘴部，剪去腳尖，肉身切成4份，清水洗淨備用。白菜切大塊狀，蒜頭整顆去皮，蒜苗斜切，冬粉泡水備用。

2.熱油鍋，放入黃金蟹，煎至表面轉紅（不用熟透），蒜頭煎至表面金黃即可。

3.鍋中放入少許油，放入蒜頭、紅蘿蔔片略拌炒，倒入過濾水轉大火，煮滾後轉小火煮3 分鐘，放入冬粉及黃金蟹轉中火，煮至蟹熟再放入蒜苗煮1 分鐘即可。

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