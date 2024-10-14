7旬翁肘關節粉碎性骨折 微創雙軸固定術助恢復

78歲林姓老翁左手肘關節粉碎性骨折，經趙子鎔醫師進行「微創復位雙軸固定手術」，術後隔天便可開始復健。（長安醫院提供）

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名78歲林姓老翁，日前下樓梯時不慎踩空跌落，左手肘撞擊地面，送醫發現肘關節粉碎性骨折，因若未盡快手術固定復位，長期恐造成關節炎、神經損傷，經骨科醫師進行「微創復位雙軸固定手術」，目前手肘已恢復受傷前活動度，開心又能輕鬆洗臉、梳頭、甚至背部抓癢。

長安醫院骨科醫師趙子鎔表示，患者情況屬於左側遠端肱骨粉碎性骨折，這類骨折常見於骨質疏鬆病患，原因包括跌倒時手肘著地或是車禍等強烈撞擊。如果骨折沒有即時復位，患者短期會出現手肘活動受限，長期則可能造成創傷後關節炎、神經損傷，甚至前臂到手掌出現麻木及萎縮。

請繼續往下閱讀...

此外，骨折初期還要注意手臂腔室症候群的風險，可能會導致肌肉血管神經壞死，因此需要格外謹慎處理。

趙子鎔表示，為了讓患者的手肘盡快恢復正常，結合了鈦合金鋼板和健保鋼板，進行「微創復位雙軸固定手術」。此手術不同於傳統的大範圍切開手術，不會大量破壞肌肉組織，而是通過肌肉間的小縫隙進行關節面復位。這樣不僅能保留更多的肌肉附著點和結構，還能縮短患者的恢復時間。

78歲林姓老翁（右），左手肘關節粉碎性骨折，經趙子鎔醫師（左）進行「微創復位雙軸固定手術」，目前已恢復正常活動。

（記者陳建志攝）

趙子鎔指出，過去常用單軸鋼板進行固定，但穩定性較差、容易鬆脫，術後需保護4到6週才能開始復健，這段時間手肘往往會變得僵硬，導致後期復健庝痛且進步緩慢。相較之下，雙軸鋼板的固定強度更高，還能抵抗手肘扭轉的力量，術後隔天便可開始復健。1個月後，患者左手受傷手肘活動度幾乎與右手無異，2個月後，已能輕鬆完成日常生活中的動作。

趙子鎔提醒，老年人尤其是骨質疏鬆患者，要特別注意預防跌倒，平日應多吃深色蔬菜水果、多曬太陽，並規律運動維持肌力。如果不幸發生骨折，先用三角巾固定患肢避免晃動，同時進行冰敷以減少腫脹，並盡快就醫，才能獲得最佳的治療效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法