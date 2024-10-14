自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬翁肘關節粉碎性骨折 微創雙軸固定術助恢復

2024/10/14 17:18

78歲林姓老翁左手肘關節粉碎性骨折，經趙子鎔醫師進行「微創復位雙軸固定手術」，術後隔天便可開始復健。（長安醫院提供）

78歲林姓老翁左手肘關節粉碎性骨折，經趙子鎔醫師進行「微創復位雙軸固定手術」，術後隔天便可開始復健。（長安醫院提供）

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名78歲林姓老翁，日前下樓梯時不慎踩空跌落，左手肘撞擊地面，送醫發現肘關節粉碎性骨折，因若未盡快手術固定復位，長期恐造成關節炎、神經損傷，經骨科醫師進行「微創復位雙軸固定手術」，目前手肘已恢復受傷前活動度，開心又能輕鬆洗臉、梳頭、甚至背部抓癢。

長安醫院骨科醫師趙子鎔表示，患者情況屬於左側遠端肱骨粉碎性骨折，這類骨折常見於骨質疏鬆病患，原因包括跌倒時手肘著地或是車禍等強烈撞擊。如果骨折沒有即時復位，患者短期會出現手肘活動受限，長期則可能造成創傷後關節炎、神經損傷，甚至前臂到手掌出現麻木及萎縮。

此外，骨折初期還要注意手臂腔室症候群的風險，可能會導致肌肉血管神經壞死，因此需要格外謹慎處理。

趙子鎔表示，為了讓患者的手肘盡快恢復正常，結合了鈦合金鋼板和健保鋼板，進行「微創復位雙軸固定手術」。此手術不同於傳統的大範圍切開手術，不會大量破壞肌肉組織，而是通過肌肉間的小縫隙進行關節面復位。這樣不僅能保留更多的肌肉附著點和結構，還能縮短患者的恢復時間。

7旬翁肘關節粉碎性骨折 微創雙軸固定術助恢復

78歲林姓老翁（右），左手肘關節粉碎性骨折，經趙子鎔醫師（左）進行「微創復位雙軸固定手術」，目前已恢復正常活動。
（記者陳建志攝）

趙子鎔指出，過去常用單軸鋼板進行固定，但穩定性較差、容易鬆脫，術後需保護4到6週才能開始復健，這段時間手肘往往會變得僵硬，導致後期復健庝痛且進步緩慢。相較之下，雙軸鋼板的固定強度更高，還能抵抗手肘扭轉的力量，術後隔天便可開始復健。1個月後，患者左手受傷手肘活動度幾乎與右手無異，2個月後，已能輕鬆完成日常生活中的動作。

趙子鎔提醒，老年人尤其是骨質疏鬆患者，要特別注意預防跌倒，平日應多吃深色蔬菜水果、多曬太陽，並規律運動維持肌力。如果不幸發生骨折，先用三角巾固定患肢避免晃動，同時進行冰敷以減少腫脹，並盡快就醫，才能獲得最佳的治療效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中