每年近3000人死於二手菸 邰智源分享戒菸秘訣

藝人邰智源（左3）14日出席台北市衛生局記者會分享戒菸經歷，呼籲吸菸者儘早戒菸。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕戒菸難度高，根據衛福部國民健康署統計，靠個人意志力戒菸的成功率僅約5%到10%，但若有醫事人員協助，透過藥物控制及心理支持，戒菸成功率可提高至30%。台北市拒菸大使邰智源分享，吃完飯是最想抽菸的時候，他轉移注意力把本來要抽菸的時間拿去喝湯，也多了跟家人聊天相處的時間。

台灣每年約有2萬5000人死於吸菸，近3000人死於二手菸，平均每20分鐘就有1人死於菸害。邰智源今天出席台北市衛生局記者會分享戒菸經歷，他在27歲時靠著意志力戒菸，至今超過30年，邰智源呼籲吸菸者儘早戒菸，可以從規定自己不要在小孩面前抽菸開始，或和菸友約好減少抽菸量。

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邰智源分享，拒菸不僅對健康有好處，還可節省荷包，若每天抽1包菸，每包菸以125元計算，1年至少要花掉約4萬5000元，省下的菸品費用可用於與家人出遊、享受美食、犒賞自己或投資理財。

台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎表示，吸菸者停止吸菸後，4到24小時內可能會出現身體不適的「戒斷症狀」，症狀在大約戒菸後第3天達到高峰，之後的3到4週內逐漸減弱，戒斷症狀來自於長期使用尼古丁成癮。

吳岱穎說，有戒菸需求的民眾可透過具合格戒菸服務醫事人員專業評估，提供適切適量的戒菸藥物，幫助降低戒菸時戒斷症狀的不適。衛生局補充，北市目前共有270多間戒菸服務醫事機構，提供戒菸藥物治療、衛教諮詢。台北市衛生局已結合衛生福利部國民健康署及台北市合約戒菸服務醫事機構，提供戒菸藥物治療、衛教諮詢及免費戒菸專線等多元便利戒菸管道。

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