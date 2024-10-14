健康網》失智症預防有3招 國健署：頭部外傷要避免

國健署指出，避免頭部外傷、控制慢性疾病、戒除不良嗜好，是預防失智症的3大關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025年台灣將步入超高齡社會，根據衛福部調查，台灣失智人口已超過30萬人！國民健康署在臉書專頁發文指出，避免頭部外傷、控制慢性疾病、戒除不良嗜好，是預防失智症的3大關鍵。透過以上3點措施，能有效降低失智症的風險，維護腦部健康。

預防頭部外傷

國健署提醒，遵守交通安全規範並正確配戴安全帽，可以有效降低頭部外傷風險。此外，保持居家環境明亮、動線暢通，都是避免意外的基本措施。

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預防慢性疾病

定期接受成人健檢，追蹤健康狀況，並評估自身慢性病風險，是有效的防範措施。國健署建議，應定期測量血壓、腰圍及體重，維持適當的身體質量指數（BMI），以降低三高（高血壓、高血糖、高血脂）對身體健康的影響。

遠離菸品與酒類

國健署指出，戒除菸酒有助於減少失智風險。想要戒菸的民眾可以向戒菸合約醫事機構尋求幫助，並接受戒菸諮詢及藥物輔助。酒精方面，建議民眾注意每日酒精攝取標準量，並鼓勵民眾戒酒，遠離酒精對健康的危害。

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