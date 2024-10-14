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健康 > 抗老養生 > 運動復健

68歲前馬拉松國手中風臥床 復健4個月再出發 健走8公里

2024/10/14 18:18

中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山鼓勵中風患者積極復健，「只要不放棄，就有重拾健康的機會。」（記者黃宜靜攝）

中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山鼓勵中風患者積極復健，「只要不放棄，就有重拾健康的機會。」（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕現年68歲中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山，曾是馬拉松國手，雖有心臟病家族史，也裝過心臟支架，但一直自豪體力不錯；未料，在今年4月運動後出現無力、意識改變，緊急送醫，確診為腦中風，手術救回一命，但術後一度無法吞嚥、大小便無法自理，只能臥床。經積極治療、復健，4個月後出院，恢復生活自理能力，更在今年教師節參加活動，獨自步行7-8公里。

初次腦中風 半年失能比例達5成

汐止國泰綜合醫院復健科醫師塗雅雯說明，台灣每年新發腦中風人數約有3萬人，35歲以上發生率約千分之3，幸近十年來中風治療進展許多，相關疾病致死率有明顯下降。

塗雅雯指出，腦中風症狀依照腦部受損嚴重度及受損區域大小不同，而有不同症狀，常見後遺症包括：認知功能受損、失語症、吞嚥障礙、半邊肢體無力甚至偏癱與平衡失調、大小便功能障礙。初次中風病人中，半年後失能比例高達5成、長期比例則約3成，造成患者與家屬心理、經濟壓力。

盧瑞山（左）與復健科醫師塗雅雯（右）是多年馬拉松跑友。（塗雅雯醫師提供）

盧瑞山（左）與復健科醫師塗雅雯（右）是多年馬拉松跑友。（塗雅雯醫師提供）

復健團隊全人醫療照護 助患者重建生活

塗雅雯表示，復健團隊啟動全人醫療照護，從生理、心理等各層面給予病人支持，輔以任務性導向的訓練方式提供物理治療、職能治療、語言治療及吞嚥訓練，協助病人及家屬正向思考與復健，恢復日常自理能力。

「我想要過正常生活！」盧瑞山說，術後一開始復健進度不如預期，戴著鼻胃管、插著尿管、坐輪椅非常痛苦，一度陷入焦慮、憂鬱。經跑友醫師塗雅雯介紹轉院至國泰醫院，在復健團隊正向鼓勵下得到很大的信心，憑著一股想回到正常生活的信念，帶著以往路跑辛苦拚搏成績的毅力與幹勁，每天堅持數小時復健訓練，克服困難，重拾健康。

68歲前馬拉松國手中風臥床 復健4個月再出發 健走8公里

盧瑞山表示，轉院後，在復健團隊正向鼓勵下，得到很大的信心，每天堅持數小時復健訓練，克服困難，重拾健康。（汐止國泰綜合醫院提供）

「不是中風了就永遠倒下！」這是塗雅雯對盧瑞山的評價，她說，在復健期間以「我用跑的，你用走的」鼓勵盧瑞山，希望有一天能一起回到馬拉松賽場上運動！盧瑞山有著運動員的好底子，加上運動家永不放棄的精神，康復神速，讓醫療團隊也嘖嘖稱奇，也期盼藉由自身的復健經驗，讓中風患者相信「只要不放棄，就有重拾健康的機會。」

盧瑞山（左1）與復健科醫師塗雅雯（右1）在記者會上，鼓勵中風患者積極復健不要放棄。（記者黃宜靜攝）

盧瑞山（左1）與復健科醫師塗雅雯（右1）在記者會上，鼓勵中風患者積極復健不要放棄。（記者黃宜靜攝）

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