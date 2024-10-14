12歲童甲亢壓迫氣管 微創手術重獲「順暢人生」

巫奕儒主任提醒，民眾罹患甲狀腺亢進治療，青少年須選擇配合生長發育需求，成人則要選擇有效和最不會復發的方式。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕12歲謝姓小弟因長期頸部甲狀腺腫大，導致呼吸困難無法運動跑步，就醫經電腦斷層檢查發現呼吸道氣管受到壓迫只剩一點點縫隙，抽血檢驗後確診為「葛雷夫氏甲狀腺機能亢進症」，因無法按時服藥且擔心副作用，由外科醫師安排進行「組合式微創無痕手術」切除雙側甲狀腺，術後不但運動跑步呼吸順暢，脖子也沒有留下疤痕，讓家長十分感謝。

仁愛長庚合作聯盟醫院一般外科巫奕儒主任表示，「葛雷夫氏甲狀腺機能亢進症」係指因自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病。一般兒童甲亢症的發病率較低，只占全部病人的5%左右，其中7至14歲是好發年齡，且女孩多於男孩，比例約5：1。

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巫奕儒指出，臨床上可看見甲狀腺腫大、脖子變粗、有些人有凸眼症影響視力、掉髮、肌肉無力、週期性癱瘓等症狀。另外，新陳代謝會增快、並導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降和學習成績退步，亦會影響成長和發育，如青春期第二性徵發育緩慢、女孩並有月經紊亂，閉經及月經過少問題，嚴重者甚至有昏迷和休克風險。

台中12歲謝姓小弟罹患「葛雷夫氏甲狀腺機能亢進症」，呼吸道氣管受到壓迫只剩一點點縫隙（黃圈處），造成呼吸困難。（記者陳建志翻攝）

巫奕儒表示，治療甲狀腺亢進主要有口服藥物治療、放射碘治療和手術治療，其中服用抗甲狀腺藥物，通常吃藥2至3星期症狀就可改善，1至3個月後就可控制到正常，之後持續低劑量藥物治療，不過有不少副作用，輕微反應如皮疹、關節炎和關節痛，較嚴重的是白血球顆粒球減少症、肝炎或血管炎等症狀。

至於放射碘治療，青少年和成人都可接受此治療，但5歲以下兒童和懷孕者絕對不可使用，治療後6個月內不可懷孕，且治療後有可能變成永久性甲狀腺低下症。第三種治療方式是甲狀腺切除手術，過去傳統手術常在頸部開一道長長疤痕，不僅手術併發症高、出血多，術後也留下疤痕印記，讓許多人望而卻步。

巫奕儒表示，經多年研究，設計出組合式無痕微創甲狀腺切除手術，經國際期刊認證，已應用於多位臨床患者，都獲得良好的結果，該名患者經切除雙側甲狀腺後，不但呼吸變順暢，原本生長受抑制也恢復正常，術後1個月就長高10多公分，提醒少年治療須選擇配合生長發育需求，成人則要選擇有效和最不會復發的方式。

台中12歲謝姓小弟因甲狀腺機能亢進症導致脖子腫大（上），經手術治療脖子恢復正常，且沒有留下疤痕（下）步。（記者陳建志翻攝）

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